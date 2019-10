Vodafone VoLTE: ecco gli smartphone compatibili

L'operatore telefonico ha aggiornato la lista degli smartphone compatibili con Vodafone VoLTE all'interno del suo portale ufficiale.

Vodafone VoLTE è il servizio dell’operatore telefonico che consente di effettuare telefonate sfruttando la rete 4G. In questa maniera, la qualità dell’audio in chiamata risulta essere particolarmente elevata, tant’è che il servizio in questione viene anche denominato Power Voice o Voce 4G.

Considerando i nuovi modelli di smartphone arrivati sul mercato nel corso degli ultimi mesi, Vodafone ha deciso di aggiornare la lista ufficiale dei dispositivi compatibili con VoLTE. Si tratta di un elenco presente nel portale ufficiale dell’operatore telefonico, e che potete consultare nella sua interezza all’interno di questo articolo.

Apple: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

ASUS : ROG Phone, Zenfone 4, Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Pro e Zenfone Selfie.

Honor: Honor 8S e 20 Lite.

Honor 8S e 20 Lite. Huawei : Y5 2018, GX8, Mate 10 Lite, Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 Lite Dual SIM, Mate 20 Pro, Mate 20 X 5G, Mate 20 Pro Dual Sim, Mate S, Nova, Nova 5T, P Smart 2018, P Smart 2019, P Smart Z, P10, P10 Lite, P10 Plus, P20, P20 lite, P20 Pro, P8, P8 Lite, P8 Lite 2017, P9, P9 Lite, P9 Plus, P20 Lite Dual Sim, P30, P30 Pro, P30 Lite, Y5 2019, Y6 2017 Nova Young SM, Y6 2018 e Y6 2019.

LG : G5, G3, G4, G5 SE, G6, G7, G7 fit, G8S, K30, K50, K40, K11, K10, K10 2018, K8, K4 2017, K5, K9, Q6, Q7, V30, V50 ThinQ.

Microsoft : Lumia 550, Lumia 650, Lumia 950 e Lumia 950 XL.

: Lumia 550, Lumia 650, Lumia 950 e Lumia 950 XL. Nokia: Nokia 1, Nokia 2, Nokia 3, Nokia 7.1, Nokia 8 e Nokia 4.2.

Samsung : A3 2016, A3 2016 DUOS, A3 2017, A3 2017 DUOS, A5 2016, A5 2016 DUOS, A5 2017 DUOS, A5 2017, A8 2018, A8 DUOS 2018, Galaxy Fold, Galaxy Note 8, Galaxy Note 8 DUOS, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy A6 PLUS, Galaxy A7, Galaxy A7 Dual Sim, Galaxy A9, Galaxy A10, Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90 5G, Galaxy J4+, Galaxy J6+, Galaxy S6 Plus, Galaxy S8, Galaxy S8 DUOS, Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 Plus Duos, Galaxy S9, Galaxy S9 DUOS, Galaxy S9+, Galaxy S9+ DUOS, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Edge, Galaxy S10 5G, GS5, GS6, GS6 Edge, GS7, GS7 Duos, GS7 Edge, GS7 Edge DUOS, J3 2016, J3 2017, J3 2017 DUOS, J5, J5 2016, J5 2016 DUOS, J5 2017, J5 2017 DUOS, J7 2016, J7 2017, J7 2017 DUOS, Xcover 4.

Vodafone : Smart E8, Smart E9, Smart N8, Smart N9 lite, Smart N9, Smart N10, Smart Platinum 7, Smart Prime 6, Smart Prime 7, Smart Speed 6, Smart Turbo 7, Smart Ultra 6, Smart Ultra 7, Smart V8 e Smart V10.

: Smart E8, Smart E9, Smart N8, Smart N9 lite, Smart N9, Smart N10, Smart Platinum 7, Smart Prime 6, Smart Prime 7, Smart Speed 6, Smart Turbo 7, Smart Ultra 6, Smart Ultra 7, Smart V8 e Smart V10. Xiaomi: Mi Mix 3, Mi Mix 3 5G, Mi 9 Lite, Mi 9, Redmi Go e Redmi 7.