Se non avete accesso a Internet veloce e siete delusi dalla qualità dei servizi offerti dalle maggiori compagnie del settore, potete sempre pensare di costruire da soli un vostro provider in fibra ottica.

Un uomo del Michigan – tale Jared Mauch – l’ha fatto: il suo progetto si è concretizzato ormai cinque anni fa, a fronte di una spesa di ben 145 mila dollari. Ciò che l’ha spinto a ripiegare sul fai da te sono state le offerte insoddisfacenti delle maggiori compagnie Internet americane, come Comcast e AT&T. La prima, nello specifico, chiese a Mauch 50 mila dollari per estendere la fibra fino a casa sua, mentre la seconda – fino al 2020 – ha continuato a offrire una connettività a soli 1,5 Mbps in download, veramente troppo pochi per garantire una buona esperienza di navigazione.

Immagine a puro scopo illustrativo.

La spesa di Mauch – che nella vita fa l’architetto di rete – è stata sicuramente ingente, ma in seguito ha avuto l’opportunità di recuperare quei soldi fornendo Internet ai suoi vicini di casa.

Proprio così: in pochi anni, l’uomo ha esteso il servizio a circa 70 persone/nuclei familiari residenti nel suo quartiere, e si prevede che tra non molto ne raggiungerà ancora di più. Sì, perché il governo degli Stati Uniti gli ha appena offerto un finanziamento di 2,6 milioni di dollari per estendere la rete in altri luoghi nelle vicinanze.

Mauch possiede 14 miglia (22 chilometri) di fibra, con cui dovrebbe estendere il network ad altri 417 indirizzi. Anzi, a dire il vero, la sua stima è ancora più ambiziosa: conta di riuscire a raggiungere quasi 600 nuovi clienti (596) entro il 2023.

Quanto alla velocità, il dato ufficiale differisce da quello reale: in teoria, Mauch non sarebbe in grado di fornire una connessione a Internet più veloce di 500 Mbps, ma nella pratica la velocità sfiora 1 Gbps. La spiegazione la fornisce lui stesso: “L’attrezzatura che ho selezionato è economica e quindi i limitatori di velocità non funzionano. Se ti colleghi ed esegui il test di velocità, dovresti ottenere circa 900 Mbps o qualcosa del genere”.