WhatsApp, in arrivo i messaggi che si autodistruggono

WhatsApp starebbe per introdurre la funzionalità che permetterà di eliminare automaticamente i messaggi nei gruppi. Fino a pochi giorni fa, si parlava della futura possibilità di impostare messaggi che si autodistruggono a un determinato orario o dopo essere stati letti. La funzionalità sembrerebbe però essere diversa rispetto alle aspettative.

Una delle caratteristiche più fastidiose di WhatsApp è l’eccessiva quantità di spazio occupato dalle chat di gruppo, specialmente quelle animate da decine di persone. Il team che lavora all’applicazione di messaggistica istantanea avrebbe trovato un modo per risolvere, almeno in parte, questa problematica.

Gli amministratori dei gruppi potranno quindi decidere di impostare l’eliminazione automatica dei messaggi, scegliendo un periodo di tempo ben preciso. Le possibili scelte sono: Off, 1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese o 1 anno. La funzionalità non sarà quindi sfruttabile da tutti, ma solo da coloro i quali gestiscono i gruppi. Il risultato, invece, interesserà tutti i componenti della chat di gruppo.

La novità è, per il momento, disponibile solo per chi scaricherà la versione beta 2.19.275 di WhatsApp, che durante il 2020 non sarà più disponibile in molti smartphone datati. Durante i prossimi giorni, la funzionalità che permetterà di risparmiare spazio dovrebbe essere distribuita a tutti.