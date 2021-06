Windows 11 è già su smartphone!

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

In rete si fa un gran parlare di Windows 11, sistema operativo di Microsoft che la quasi totalità dei leaker ne segnala la presentazione nell’evento ufficiale che si terrà il 24 giugno.

Nel frattempo sul web circolano delle immagini in cui viene mostrato un utente che ha già installato il prossimo OS di Microsoft su un Lumia 950 XL, ultimo smartphone dell’azienda di Redmond che ha segnato l’abbandono del mercato Windows 10 Mobile.

Già in passato gli smartphone Lumia prodotti da Microsoft si prestavano all’installazione di sistemi operativi Desktop ma, ovviamente, Windows 10 standard non è come Windows 10 Mobile. Il primo è pensato per essere usato agevolmente con tastiera e mouse mentre il secondo con le dita.

Questa volta per trasportare Windows 11 il lavoro è stato più “facile”. Microsoft fornisce da sempre delle build (alcune prototipali) dei propri sistemi operativi e da qualche tempo a questa parte ne ha sviluppato alcune compatibili con i processori ARM. Una di questa è finita in rete in maniera non ufficiale ed è proprio quella che l’utente ha editato per farla girare in qualche maniera su Lumia 950 XL.

Non ci sono ne istruzioni ne feedback su cosa funziona e cosa no, quindi al momento non c’è possibilità di cimentarsi nell’opera qualora qualche utente fosse curioso di provare Windows 11 su Lumia 950 XL che ha da tempo dentro un cassetto. Ovviamente sconsigliamo di cimentarsi a prescindere, anche con le build più vecchie basate su Windows 10.

Il nuovo Windows 11 sarà presentato tra pochi giorni e chissà cosa sarebbe successo se Microsoft avesse creduto ancora al progetto su Mobile.