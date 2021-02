WindTre: blocco automatico dei servizi VAS dal 21 marzo, cosa significa?

A seguito delle nuove regole imposte dall’AGCOM circa il blocco e l’attivazione di tutti i servizi premium in abbonamento forniti sia attraverso SMS/MMS, sia tramite connessione dati su rete mobile, WindTre è corsa ai ripari ed ha avviato una campagna d’informazione rivolta ai propri clienti attraverso SMS.

Dal 21 marzo infatti, sarà attivato gratuitamente ed in automatico il blocco dei servizi VAS sia sulle numerazioni prepagate che su quelle post-pagate. Il termine VAS sta per value-added service e fa riferimento a tutti quei servizi a pagamento offerti con addebito sul credito telefonico o direttamente in fattura, come il meteo, l’oroscopo o le suonerie.

Parliamo quindi di tutti quei servizi che a volte capita di attivare senza neanche aver dato l’espresso consenso al fornitore ed a cui ci si abbona magari perché per sbaglio si è toccata una pubblicità o un banner comparso mentre si stava navigando su una pagina internet.

Non rientrano in questa categoria invece i servizi di ticketing mobile come la possibilità di acquistare biglietti dei treni o pagare il parcheggio in una determinata città, oltre a quelli bancari, meglio noti come Infobanking, la possibilità di acquistare servizi online pagando attraverso il credito o tramite la bolletta del proprio operatore telefonico (Carrier Billing), il televoto o se si effettua una donazione, oltre ai servizi postali sia di tipo privato che pubblico ed alla posta certificata.

Già dal 18 ottobre 2020, WindTre aveva deciso di bloccare di default i servizi VAS su tutte le nuove SIM, motivo per cui quanto deciso è applicabile ai clienti che hanno acquistato una SIM in precedenza e nel caso di abbonamenti già attivi a sovrapprezzo, quest’ultimi verranno disattivati automaticamente.

La società tiene poi a ribadire che sarà possibile disattivare o riattivare in maniera del tutto gratuita il blocco di questi servizi attraverso diverse modalità. Il blocco è modificabile chiamando il servizio Clienti raggiungibile al 159, attraverso il servizio di chat, inoltrando una PEC all’indirizzo servizioclienti59@pec.windtre.it oppure tramite i punti vendita WindTre sparsi su tutto il territorio italiano, compilando e firmando il modulo dedicato.

Sul sito di WindTre è poi possibile leggere quanto segue utile a chiarire meglio l’esatta procedura da seguire: “Dopo aver richiesto lo sblocco o un nuovo blocco, ti verrà inviato un messaggio di presa in carico della richiesta. Lo sblocco o un nuovo blocco saranno effettivi entro 24h dalla tua richiesta. Nel caso tu sia minorenne, la richiesta di blocco/sblocco deve essere effettuata dai tuoi genitori o da chi ha la potestà genitoriale.”

Insomma si tratta davvero di una bella notizia che permetterà a tanti ignari utenti di ritrovarsi inaspettatamente usurpati.