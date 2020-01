Xiaomi Mi 10 potrebbe essere annunciato l’11 febbraio

Forse ci siamo: Xiaomi Mi 10 potrebbe essere presentato l’11 febbraio 2020 a Pechino. I prossimi top di gamma del noto brand cinese potrebbero inoltre avere un design diverso rispetto a quello che ci aspettavamo.

L’11 febbraio potrebbe essere un giorno fondamentale per il mercato degli smartphone del 2020. Oltre a Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip, potrebbero anche arrivare i dispositivi che comporranno la serie Xiaomi Mi 10. L’ipotesi sarebbe stata confermata da un’immagine promozionale con uno stile tipico della cultura cinese.

Lo stesso poster introdurrebbe inoltre il design, che sembrerebbe non concordare completamente con le voci che si sono susseguite durante gli ultimi mesi. Nella parte posteriore, infatti, sarebbe presente una fascia verticale, in cui sussisterebbero i sensori fotografici, simile a quella presente in Xiaomi Mi MIX Alpha.

Sarebbe stato confermato anche il processore scelto, Qualcomm Snapdragon 865, la presenza di una quad camera posteriore, il sensore principale da 108 MP e almeno due colori disponibili (bianco e nero). Bisogna comunque chiarire che, per il momento, l’autenticità di quest’immagine non è ancora stata confermata. Non ci resta quindi che attendere ancora una manciata di giorni, prima di scoprire ulteriori informazioni.