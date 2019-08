Xiaomi Mi 9T Pro in arrivo in Europa da 429 euro?

Xiaomi Mi 9T Pro con Snapdragon 855 e fotocamera a scomparsa potrebbe presto debuttare in Europa con prezzi che partono da 429 euro e arrivano a 479 euro per la configurazione 6/128 GB.

Xiaomi Mi 9T Pro potrebbe presto debuttare in Europa. La notizia è stata riportata da Winfuture.de riportando la scheda tecnica pubblicata dal rivenditore Belsimpel, distributore ufficiale di Xiaomi in Olanda, con tanto di prezzi. Come sappiamo ormai da tempo, il nuovo dispositivo del marchio cinese non dovrebbe essere altro che la variante europea del Redmi K20 Pro con qualche piccolissima differenza dal punto di vista estetico.

In particolare, parliamo di uno smartphone basato sullo Snapdragon 855 di Qualcomm che – sulla base delle informazioni trapelate – dovrebbe essere accoppiato a 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. La prima configurazione dovrebbe essere venduta a 429 euro mentre la versione top dovrebbe avere un prezzo di 479 euro. Ci troviamo di fronte, come sempre, a cifre contenute rispetto a quanto offerto.

Xiaomi being Xiaomi: the Xiaomi Mi 9T Pro is officially launching in Europe soon at true "flagship killer" pricing – starting at just 429 Euro. More info on pricing and colors here https://t.co/frdhhZiUX0 — Roland Quandt (@rquandt) August 7, 2019

In questo modo, però, non solo andrebbe a contrapporsi in maniera agguerrita ai diretti concorrenti – primo fra tutti OnePlus 7 – ma rappresenterebbe anche una concorrenza in casa diventando il rivale del Mi 9 venduto a cifre simili e dotato della stessa piattaforma hardware ma con soluzioni estetiche differenti. Pensiamo, per esempio, alla presenza della fotocamera a scomparsa per Mi 9T Pro e della mancanza del notch che tanto ha fatto discutere sugli smartphone Xiaomi a causa della cattiva gestione delle notifiche a livello software.

Secondo Belsimpel, le colorazioni disponibili saranno quattro: Flame Red, Glacier Blue, Carbon Black e White. Purtroppo, non viene indicata nessuna possibile data di commercializzazione ma non è da escludere che Xiaomi possa sfruttare la vetrina mediatica di IFA 2019 a settembre per annunciare ufficialmente l’arrivo in Europa del tanto richiesto Mi 9T Pro.