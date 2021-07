Xiaomi Mi Pad come iPad Pro, ecco la sua “Magic Keyboard”

Non è la prima volta che sentiamo parlare dei nuovi tablet che dovrebbero essere annunciati da parte di Xiaomi. Ad aprile sono stati scoperti nel codice della MIUI 12.5 quelli che dovrebbero essere i nomi in codice dei tre nuovi Mi Pad 5 che dovrebbero essere annunciati ad agosto.

Le ultime indiscrezioni avrebbero portato alla luce uno degli accessori che accompagnerà questi tablet, il quale prende parecchia ispirazione da un prodotto Apple molto conosciuto…

La Magic Keyboard di Apple.

Le immagini pubblicate dai colleghi di MySmartPrice provengono da un elenco di certificazione presente sul sito web della China National Intellectual Property Administration (CNIPA) e mostrano quello che potrebbe essere un accessorio tastiera per i prossimi tablet Xiaomi.

L’accessorio assomiglia davvero molto, forse troppo, alla Magic Keyboard di Apple per iPad Pro. Ha una cerniera dall’aspetto simile e un ritaglio quadrato sul pannello superiore per il modulo della fotocamera. A differenza della Magic Keyboard, però, la cerniera non ha un design che permette al tablet di “fluttuare” e possiede solo due angoli di inclinazione.

Manca anche il trackpad che ha avvicinato iPad al mondo dei laptop, mentre il layout della tastiera sembra molto più stretto. Rispetto all’accessorio Apple, questa presunta tastiera Xiaomi dispone di uno slot dove riporre lo stilo, quindi a differenza di iPad i nuovi Mi Pad 5 non dovrebbero utilizzare un sistema di trasporto e ricarica magnetico direttamente sui tablet.

I nuovi Mi Pad 5 dovrebbero disporre di display IPS a 120Hz con rapporto di forma 16:10, chip della serie Qualcomm Snapdragon 800 (probabilmente Snapdragon 870) e una batteria da 8720mAh stando ai precedenti rumor.

Sicuramente un accessorio come questo potrebbe rendere l’esperienza di utilizzo dei nuovi tablet Xiaomi più completa. Non ci resta che attendere agosto, presunta data di lancio per i tablet, per scoprire ulteriori informazioni a riguardo, l’eventuale disponibilità in Italia e i relativi prezzi.