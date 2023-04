Xiaomi ha appena presentato in diretta streaming mondiale la nuova gamma di tablet Xiaomi Pad 6, la quale affianca gli altri annunci della giornata che hanno riguardato il mondo dei cameraphone e quello dei fitness tracker.

Xiaomi Pad 6 Pro dispone di un processore Snapdragon 8+, mentre il modello base utilizza il più datato ma ancora molto valido Snapdragon 870. La batteria da 8600mAh della versione Pro con una ricarica rapida ad 67W, garantisce 10 ore di gioco, 10 ore in video conferenza e 13 ore di riproduzione su TikTok. Sul modello base, troviamo invece una batteria da 8840mAh con ricarica rapida da 33W.

Quando i dispositivi non vengono utilizzati per molto tempo, la batteria tende a scaricarsi anche a dispositivo spento. Con la nuova modalità di ibernazione, gli Xiaomi Pad 6 riescono a mantenere la carica intatta fino a 47 giorni senza essere utilizzati.

I tablet hanno un nuovo display LCD 2,8K con una frequenza di 144Hz e una densità di pixel pari a 309ppi con supporto HDR10 e Dolby Vision. Xiaomi ha lavorato intensamente per stabilire una resa cromatica fedele dei colori. I dispositivi possono essere utilizzati come monitor per visualizzare contemporaneamente il video generato dagli smartphone collegati, fino ad un massimo di 4 segnali video in contemporanea. I 4 altoparlanti integrati supportano la tecnologia Dolby Atmos garantendo un’esperienza in riproduzione di alto livello.

La fotocamera frontale da 20MP sul modello Pro garantisce una alta qualità durante le videochiamate e permette di mantenere i soggetti in movimento sempre al centro della scena grazie ad un nuovo sistema di centramento intelligente. I 4 microfoni disposti intorno al telaio dei dispositivi, garantiscono un audio sempre chiaro e di qualità da ogni direzione. I tablet consentono tramite il nuovo meeting toolbox software di gestire al meglio le proprie videoconferenze effettuando traduzioni in tempo reale del parlato e registrando le conversazioni per la stesura di verbali riepilogativi. Non è stato chiaro se queste funzioni siano disponibili anche sul modello base che dispone di una fotocamera frontale da 8MP.

Xiaomi ha rilasciato anche i nuovi accessori. Tra questi troviamo la nuova tastiera smart con una superficie del touch pad aumentata del 16% rispetto alla generazione precedente. Il supporto NFC della tastiera permette di trasferire in un istante le foto e i video direttamente dal proprio smartphone, semplicemente poggiandolo sulla superficie.

La nuova Smart Pen ha una latenza inferiore del 40% rispetto alla generazione precedente, una durata di ben 150 ore con una carica completa e una ricarica veloce che con solo 1 minuto di ricarica garantisce un’autonomia fino a ben 7 ore di utilizzo.

Specifiche tecniche

Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 6 Pro CPU Snapdragon 870 Snapdragon 8+ Gen 1 Batteria e ricarica 8840 mAh con ricarica da 33W 8600mAh con ricarica da 67W Memorie 6GB/128GB, 8GB/128 GB, 8GB/256 GB 8GB/128 GB, 8GB/256 GB, 12GB/256 GB, 12GB/512 GB Fotocamera frontale 8MP 20MP Fotocamera posteriore 50MP 50MP Display 11″, 2,8K 144 Hz LCD 11″, 2,8K 144 Hz LCD Audio 4 altoparlanti con supporto Dolby Atmos, 4 microfoni Sistema operativo Android 13, MIUI Pad 14 Altro stand-by fino a 47,9 giorni stand-by fino a 47,9 giorni, sistema di centramento in videochiamata, business tools

Prezzi e disponibilità

Di seguito vi lasciamo l’elenco dei formati di memoria disponibili con i prezzi annunciati per il mercato cinese:

Xiaomi Pad 6 6/128 GB – circa 251,00 euro (1899 yuan) 8/128 GB – circa 265,00 euro (1999 yuan) 8/256 GB – circa 305,00 euro (2299 yuan)



Xiaomi Pad 6 Pro 8/128 GB – circa 318,00 euro (2399 yuan) 8/256 GB – circa 358,00 euro (2699 yuan) 12/256 GB – circa 397,00 euro (2999 yuan) 12/512 GB – circa 437,00 euro (3299 yuan)



Ovviamente ci aspettiamo che nel nostro Paese queste cifre, come al solito, vengano ritoccate al rialzo. Non ci resta che aspettare la commercializzazione sugli store italiani per scoprire di più.