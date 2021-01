Xiaomi potrebbe essere la prima compagnia in assoluto a lanciare uno smartphone dotato di batteria in grado di raggiungere i 200W in ricarica. Una velocità tale permetterebbe un nuovo livello di versatilità che potrebbe attirare l’attenzione di moltissimi utenti.

L’indiscrezione è arrivata da un post su Weibo, noto sito di microblogging cinese, che non ha menzionato in maniera esplicita l’azienda, ma è altamente probabile che faccia riferimento ad essa.

Il post di Weibo che suggerisce l'arrivo di un nuovo smartphone con batteria 200W. Credits: Gizmochina

Questa la traduzione del post: “Molti dei più importanti smartphone usciti due anni fa raggiungevano soltanto i 30W. Adesso è in arrivo il primissimo smartphone con un sistema di ricarica più veloce (cablata, wireless e inversa) che raggiungerà i 200W. La tecnologia mobile sta avanzano rapidamente ogni giorno che passa”.

Al momento l’unico smartphone a essere dotato di una ricarica da 120W via cavo, wireless da 55W e inversa fino a 10W rimane il Mi 10 Extreme Commemorative Edition, messo in commercio nel 2020.

I rumor riguardanti il lancio di un nuovo smartphone targato Xiaomi circolano da tempo, ma non si hanno ancora ufficialità in merito. L’unica cosa certa è che farà parte della nuova gamma Mi 11, considerata il top della Compagnia.

Lo Xiaomi Mi 11 è stato il primo smartphone della Compagnia cinese a non presentare alcun caricabatterie nella confezione in dotazione. Un packaging light che molto probabilmente farà da apripista alle altre aziende.

Anche Apple, per esempio, ha deciso di prestare maggiormente attenzione alla sostenibilità ambientale e con la nuova gamma di iPhone 12 ha iniziato a non inserire auricolari e caricabatterie all’interno delle confezioni.

Ma non è tutto, perché Xiaomi sarebbe pronta a rivoluzionare persino il suo comparto fotografico, stringendo un’importante collaborazione con Hasselblad, nota azienda costruttrice di macchine fotografiche di alta qualità con sede a Göteborg. Insomma, tante novità bollono in pentola.