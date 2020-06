iPhone 12 Pro, display ProMotion con refresh rate a 120 Hz

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max potranno contare su un display con refresh rate fino a 120 Hz. Il rumors non proviene da Apple bensì da Samsung, che fornirà i display Oled anche quest’anno.

La fonte dei leak conferma un’altra volta che la frequenza di aggiornamento sarà più alta di quella degli attuali iPhone 11. Ma non solo, potrà essere anche selezionabile a nostra discrezione.

La fonte è Ice Universe, che ormai non ha bisogno di presentazioni. Il Leaker è sempre molto preciso e ha ricevuto una soffiata affermando che, salvo imprevisti, i display degli iPhone 12 Pro potranno fare affidamento ad un refresh rate a 120 Hz. I potenziali imprevisti rispondono al nome di “problemi di approvvigionamento” che, per il momento, appaiono scongiurati.

Le informazioni provengono da dei dirigenti Samsung, in quanto è proprio la società Sud Coreana a fornire – oltre a BOE e ad LG – i pannelli ad Apple. Lo ha fatto per iPhone X, per iPhone Xs e anche per i più recenti iPhone 11.

A corredo di questa tesi c’è anche da considerare una funzione presente all’interno della beta di iOS 14. Parliamo infatti di un’impostazione che permette all’utente di scegliere se limitare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Vien da se che se esiste tale settaggio, i nuovi set di refresh rate saranno almeno 2.

Apple utilizza già un frequenza di aggiornamento variabile per i suoi iPad Pro ma per ora i display interessati sono a tecnologia LCD. Si chiama ProMotion e funziona in modo dinamico per garantire un’esperienza più fluida e più appagante.

iPhone 12 sarà rilasciato in autunno e sarà composto da 4 modelli: 2 iPhone 12 e 2 iPhone 12 Pro, con quest’ultimi due che avranno un display ProMotion a 120 Hz e tutti un design ispirato da iPhone 4.