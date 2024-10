16enne capisce il segreto per giocare a Tetris all'infinito

Michael "dogplayingtetris" Artiaga, 16 anni, ha stabilito un nuovo record nel gioco NES Tetris, superando il livello 255 e riportando il contatore a zero dopo oltre 80 minuti di gioco e 3.300 linee completate. L'impresa è avvenuta durante una diretta streaming su Twitch davanti a centinaia di spettatori.

Il risultato di Artiaga segna un traguardo storico per la comunità competitiva di NES Tetris, dimostrando che è possibile giocare teoricamente all'infinito superando il limite dei 255 livelli. Tuttavia, va precisato che è stata utilizzata una versione modificata del gioco per evitare i crash che avevano fermato il precedente record di Willis "Blue Scuti" Gibson a 157 livelli.

Per decenni si era ritenuto impossibile superare il livello 29 di NES Tetris, a causa dell'estrema velocità di caduta dei pezzi. Lo sviluppo di nuove tecniche come l'hypertapping e il rolling ha permesso ai giocatori professionisti di muovere i pezzi fino a 30 volte al secondo, rendendo teoricamente possibile giocare all'infinito.

Le sfide oltre il livello 29

Superato il livello 29, Artiaga ha dovuto affrontare una serie di glitch e anomalie mai sperimentate prima:

Dal livello 138 i colori dei pezzi diventano sempre più difficili da distinguere

Dal livello 155 aumenta il rischio di crash del gioco ad ogni linea completata

Al livello 235 il contatore si blocca per ben 810 linee, con pezzi di un verde pallido quasi invisibile

Proprio il livello 235 si è rivelato il più estenuante, richiedendo 20 minuti di gioco perfetto in condizioni proibitive. "Non posso descrivere quanto sia logorante giocare a quel livello per 800 linee", ha commentato Artiaga dopo averlo superato.

"Questo è il miglior risultato che abbia mai ottenuto a Tetris"

Nonostante i due titoli di campione del mondo già in bacheca, Artiaga ha definito questa impresa come "la cosa migliore che abbia mai fatto a Tetris".

Dopo una breve pausa per riprendersi, Artiaga ha continuato a giocare per altri 40 minuti, raggiungendo un totale di 4.216 linee completate e 29,4 milioni di punti prima di fermarsi definitivamente, esausto: "Non voglio mai più giocare a questo gioco, fratello... stavo iniziando a perdere la testa".