State of Play, tutti i giochi presentati

Sony ha presentato alcune delle novità in arrivo su PlayStation 5 nel corso dei prossimi mesi attraverso lo State of Play del 12 febbraio 2025. L'evento di 40 minuti ha mostrato numerosi giochi attesi e alcune sorprese, focalizzandosi sui titoli in uscita nei prossimi mesi e anni per la console di nuova generazione.

Lo showcase ha offerto un'ampia panoramica sulla lineup futura di PS5, spaziando da grandi franchise a nuove proprietà intellettuali. Tra i momenti salienti figurano l'annuncio di Monster Hunter Wilds in arrivo a fine mese, un nuovo sguardo all'action Lost Soul Aside previsto per maggio, e la rivelazione di Borderlands 4 in uscita a settembre 2025.

Capcom ha aperto le danze con Monster Hunter Wilds, confermando il lancio imminente e anticipando contenuti gratuiti post-lancio, tra cui un nuovo mostro in primavera. Gli autori di Streets of Rage 4 hanno invece presentato Shinobi: Art of Vengeance, picchiaduro 2D in arrivo ad agosto.

Grande spazio è stato dedicato a Lost Soul Aside, action dalle atmosfere orientali in uscita il 30 maggio su PS5 e PC. Gli sviluppatori hanno sottolineato l'impegno per ottimizzare il gioco su entrambe le piattaforme. Capcom si è invece mostrata ancora con un trailer gameplay spettacolare di Onimusha: Way of the Sword.

Gearbox ha finalmente svelato Borderlands 4, fissando la data di lancio al 23 settembre 2025. Maggiori dettagli sul gameplay arriveranno in primavera con uno State of Play dedicato.

Konami ha deliziato i fan con l'annuncio di Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Collection, in arrivo il 28 agosto. Il producer Noriaki Okamura ha confermato l'ottimizzazione per PS5 Pro, promettendo "prestazioni migliorate con la grafica impostata sulla modalità Qualità".

Sony ha inoltre annunciato Days Gone Remastered per PS5 e PC, in uscita il 25 aprile. La versione rimasterizzata includerà miglioramenti grafici, nuove modalità di gioco come Assalto Orda e supporto alle feature del DualSense.

Tra le produzioni indipendenti spiccano The Midnight Walk, avventura in stop-motion disponibile dall'8 marzo anche su PS VR2, e Dreams of Another, shooter surreale che punta a ribaltare le convenzioni del genere.

Per PlayStation VR2 è stato mostrato anche Five Nights at Freddy's: Secrets of Mimic, nuovo capitolo della popolare serie horror in arrivo il 13 giugno.

L'evento si è chiuso con due annunci di peso per il futuro. Leslie Benzies, storico produttore di Grand Theft Auto, ha svelato il suo nuovo progetto Mindseye, action-adventure ambientato in una città immaginaria e previsto per l'estate 2025.

Infine, Housemarque ha alzato il velo su Saros, descritto come "l'evoluzione definitiva del gameplay marchio di fabbrica" dello studio. Il gioco arriverà nel 2026 e promette di portare su PS5 Pro l'esperienza roguelike che ha reso celebre il team con Returnal.

Lo State of Play ha offerto una ricca panoramica sui titoli in arrivo su PlayStation 5, confermando l'impegno di Sony e dei partner third-party nello sviluppo di esperienze next-gen. L'assenza di aggiornamenti sui live service e giochi single player precedentemente annunciati lascia però spazio a interrogativi sulla strategia di Sony in questo segmento.