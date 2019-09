A Plague Tale: Innocence, il primo capitolo è disponibile gratuitamente

Ottime notizie per tutti coloro che avevano adocchiato nel tempo A Plague Tale: Innocence senza però mai approcciarsi effettivamente all’interessante titolo. Focus Home Interactive, publisher dell’opera, ha infatti ben deciso di rendere disponibile gratuitamente su qualsiasi piattaforma il primo capitolo del titolo. In concomitanza con tale annuncio A Plague Tale: Innocence è al momento in […]

Ottime notizie per tutti coloro che avevano adocchiato nel tempo A Plague Tale: Innocence senza però mai approcciarsi effettivamente all’interessante titolo. Focus Home Interactive, publisher dell’opera, ha infatti ben deciso di rendere disponibile gratuitamente su qualsiasi piattaforma il primo capitolo del titolo.

In concomitanza con tale annuncio A Plague Tale: Innocence è al momento in promozione su Steam con uno sconto del 33% ed è uno dei titoli facenti parte degli attuali Deals with Gold su Xbox One. Anche gli utenti iscritti al PlayStation Plus potranno infine godere di un prezzo scontato, grazie al cosiddetto Platinum Weekend.

A Plague Tale: Innocence, come riporta anche la nostra recensione, è un’esperienza veramente imperdibile: “A Plague Tale: Innocence è una produzione molto matura, consapevole, che non mostra il fianco a nulla. La narrazione e le atmosfere sono il suo punto di forza, accompagnandosi a un gameplay semplice nella struttura (fatto di stealth, azione, puzzle solving) ma funzionale e profondamente interconnesso in tutte le sue parti. Non è un gioco di per sé complesso, come del resto non lo è nessuno che punti alla storia come elemento principale, tuttavia la bravura degli sviluppatori è proprio quella di prendere un’esperienza semplice e trasformarla in qualcosa di memorabile, capace di superare persino le aspettative più rosee nonché i limiti stessi di una produzione piccola solo all’apparenza.”

Che ne pensate di questa notizia, avevate già giocato al titolo di Focus Home Interactive o approfitterete di questa occasione per verificare se fa effettivamente per voi? Ne avevate già sentito parlare o è la prima volta che vi imbattete in A Plague Tale: Innocence? Fateci sapere i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!