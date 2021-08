Abandoned, come ottenerlo gratuitamente

Una particolare tipologia di giocatori potrà ricevere Abandoned, il prossimo gioco di Blue Box Game Studios, gratuitamente. Il nuovo titolo del team di sviluppo olandese, infatti, sarà distribuito senza costi aggiuntivi a chiunque abbia acquistato il loro precedente gioco. Se vi state domandando a quali opere abbia lavorato Hasan Kahraman con la sua software house, beh, sappiate che il gioco in questione in realtà è stato già rimosso dal PlayStation Store e non è mai uscito dall’Early Access.

Andiamo con ordine: Blue Box Game Studios ha una lunga storia di giochi annunciati, cancellati e Kickstarter falliti. Abandoned è solamente l’ultimo tentativo di Hasan Kahraman e soci di poter entrare nel mondo dell’industria dei videogiochi ma di fatto dopo il flop della Real Time Experience, sono in pochi oramai a voler dare credito al team di sviluppo. Prima dell’esclusiva PlayStation 5, ancora lontana dal dimostrarsi reale, visto che il materiale disponibile sono solamente asset già presenti sul marketplace di Unreal Engine, il team aveva lavorato a The Haunting, una sorta di horror che richiamava Project Frame. Il gioco, purtroppo, non ha mai visto la fine ed è passato in mano ad un altro team di sviluppo, di cui però non si conosce assolutamente nulla.

Ora, il colpo di scena inaspettato: se avete in precedenza acquistato The Haunting (difficile che ci sia qualcuno che l’abbia acquistato per davvero) vi basterà mostrare una prova di acquisto per ricevere gratuitamente Abandoned. Questo sulla carta, perché poi nella pratica tutte le promesse fatte da Blue Box Game Studios infatti sono state infrante. Questo lo sa anche Hasan Kahraman, che si è addirittura sfogato in un’intervista fiume a NME. I dubbi dei videogiocatori, però, sono legittimi e anche se non fa piacere vedersi additati come truffatori è chiaro che i precedenti del team di sviluppo non facciano ben sperare per il futuro di questa nuova IP.

Abandoned non ha ancora una data di uscita, ed è molto lontano dallo svelarsi per quello che è realmente. Al momento dunque, anche se siete tra i pochissimi che hanno acquistato The Haunting, il nostro consiglio è quello di non sperare troppo nel ricevere una copia gratuita del titolo: è vero che l’uscita è prevista ancora per il 2021 ma vi consigliamo di attendere ulteriori novità o annunci in merito.