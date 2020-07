Abbonamento Xbox Live Gold a 0,91€ con Keysworlds

Continuano gli sconti estivi di Keysworlds con prezzi davvero competitivi e convenienti. Ma oggi Keysworlds vuole proporre uno dei prezzi più bassi mai visti per i nuovi clienti che utilizzano Xbox.

Abbonamento Xbox Live Gold 48h

Keysworlds propone per i nuovi clienti della sua piattaforma un abbonamento di 48 ore per Xbox Live Gold a meno di 1€. Per chi non ha mai acquistato su questo sito, potrebbe essere una buona occasione per passare un fine settimana a giocare con la propria console.

L’abbonamento a Xbox Live Gold per 48 ore al costo di 91 centesimi ha però una disponibilità limitata. Affrettatevi quindi se volete provare quest’esperienza.

Per poter acquistare Xbox Live Gold a 91 centesimi su Keysworlds, non dovete fare altro che recarvi a questo link.

Office e Windows scontati del 50% sul prezzo di vendita

Ma non è finita qui! Siete alla ricerca di Office o magari sia di Office che di Windows? Approfittate dello sconto del 50% che mette a disposizione Keysworlds. Infatti, è possibile acquistare alcune versioni di Windows e Office con uno sconto del 50%, inserendo il codice sconto XBLE50 in fase di acquisto. Le versioni disponibili sono le seguenti:

Office 2016 scontato del 40%

Se volete risparmiare ulteriormente e non avete la necessità di avere l’ultima versione di Office 2019, Keysworlds propone le stesse combinazioni scontate del 50%, ma con Office 2016 a un prezzo inferiore. In questo caso lo sconto non sarà del 50% ma del 40%, ed il codice da inserire sarà XBLE40.

Come per l’offerta precedente è previsto anche l’acquisto in bundle con Windows 10. Il codice è sempre XBLE40, da inserire in fase d’acquisto.

Ulteriori sconti del 38% sul catalogo

Keysworlds inoltre sconta del 38% altri programmi e software. In questo caso il codice da applicare durante l’acquisto è XBLE38. Le offerte si applicano sempre a versioni di Windows 10.

Tantissimi sconti, dunque, tra cui scegliere in base alle proprie esigenze.

Info su Keysworlds

Keysworlds opera da anni nella vendita online di codici e licenze, fornendo la massima affidabilità. Inoltre, acquistando con PayPal, si hanno delle garanzie e delle protezioni maggiori.

Per qualsiasi dubbio o problematica, potete richiedere assistenza diretta tramite l’indirizzo e-mail service@keysworlds.com, per farvi guidare durante ogni fase dell’acquisto e anche per informazioni post vendita.