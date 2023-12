Acquista EA SPORTS FC 24 su Amazon, lo paghi a prezzo scontato e ricevi una gift card PSN da 10€!

Il Natale è ormai alle porte, vi mancano ancora dei doni da acquistare e un vostro parente o amico possiede una PlayStation 5? A correre in vostro soccorso è Amazon, dove non solo sono presenti tantissime idee regalo last minute, anche a pochi euro, ma dove potete acquistare EA SPORTS FC 24 in sconto a soli 59,99€, ottenendo anche una carta del PlayStation Store da 10 euro completamente in omaggio!

EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

L'obiettivo principale di EA Sports FC 24 è quello di posizionarsi come il miglior simulatore calcistico presente sul mercato, offrendo un'ampia selezione di squadre e competizioni con licenza ufficiale. Questo titolo è, dunque, stato progettato per accontentare gli appassionati di calcio più arditi, a prescindere che siano veterani della serie FIFA di cui è l'erede o che siano totali neofiti del genere.

Nonostante il cambio di nome, EA Sports FC 24 mantiene tutte le caratteristiche distintive di un titolo FIFA, giacché gli affezionati della serie si sentiranno immediatamente a loro agio, ritrovando modalità iconiche come l'Ultimate Team e la Carriera. Inoltre, il gioco vanta la presenza di oltre 700 squadre e 30 leghe, con circa 19.000 giocatori dotati di licenza ufficiale. Se siete ancora indecisi sull'acquisto e desiderate approfondire tutte le novità della nuova edizione, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata.

Per quanto riguarda la PlayStation Card in regalo insieme al gioco, invece, sarà possibile riscattarla direttamente all'interno del PlayStation Store, aggiungendo la somma di 10 euro al proprio portafoglio virtuale e utilizzandoli per acquistare qualsiasi contenuto si desideri, tra cui altri videogiochi, DLC e, ovviamente, FC Points da sfruttare all'interno di FC 24.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

