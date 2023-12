Acquista PS5 da Unieuro, e con 30€ in più ricevi anche una sedia gaming!

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dello "Speciale Natalissimi" di Unieuro, la nuova promozione che, fino al 24 dicembre, permette di risparmiare su tantissimi prodotti presenti nello store. Ebbene, tra le offerte ve n'è una particolarmente interessante per coloro che stanno pensando di acquistare una PS5 per sé stessi o come regalo di Natale, dato che aggiungendo solamente 30€ potrete ottenere anche una sedia da gaming dal valore di 100€!

Vedi offerta su Unieuro

Bundle PS5 + Sedia Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle proposto da Unieuro è, ovviamente, rivolto a coloro che stanno cercando una PlayStation 5, o che desiderano regalarlo a un amico o parente e possono permettersi di consegnare il dono qualche giorno dopo il 25 dicembre. Parliamo di un'offerta davvero ottima, giacché con soli 579,90€ otterrete sia la console nella versione Standard, per cui con lettore disco, che una sedia da gaming di eccellente qualità, risparmiando ben 80,00€ rispetto ai 649,89€ richiesti altrimenti per i due prodotti.

La versione di PlayStation 5 con lettore disco non solo offre la possibilità di acquistare i nuovi titoli in formato fisico, il che conserva sempre un certo fascino anche nel 2023, ma consente anche di giocare a tutti i videogiochi di PS4. La console è, infatti, retrocompatibile, permettendovi di godervi tutti i titoli della generazione precedente sfruttando appieno le potenzialità dell'hardware next-gen di Sony.

La sedia da gaming di marca IOPLEE, invece, garantirà sessioni di gioco estremamente comode grazie al rivestimento in spugna e al sedile ergonomico, il quale permette di mantenere una postura corretta anche dopo tante ore passate alla scrivania, evitando l'insorgenza di mal di schiena o dolori cervicali. Inoltre, il sedile è regolabile sia in altezza che in inclinazione, adattandosi alle esigenze dell'utente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al bundle, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Unieuro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!