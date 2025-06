Sbaglio o sembra già il Prime Day? Dagli sconti che stanno arrivando oggi, sembrerebbe proprio di si. Scoprite l'ASUS ROG Strix XG27ACS su Amazon con un incredibile sconto del 29%! Questo monitor gaming da 27 pollici vi catturerà con la sua risoluzione 2K (2560x1440) e la frequenza di aggiornamento di 180 Hz. Grazie alla tecnologia Fast IPS con tempo di risposta di 1 ms, vivrete un'esperienza di gioco fluida e senza lag. Il supporto per G-Sync e la tecnologia ELMB Sync eliminano ghosting e tearing, mentre l'hub USB-C semplifica le connessioni. Ora disponibile a 249€ invece di 349€!

ASUS ROG Strix un monitor di fascia media davvero imperdibile, specie a questa cifra

L'ASUS ROG Strix XG27ACS è il monitor ideale per i gamer che cercano prestazioni di alto livello e un'esperienza di gioco professionale. Con la sua risoluzione WQHD da 2560x1440 pixel su un pannello da 27 pollici e una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, questo display vi offrirà immagini nitide e fluidità estrema anche nei titoli più esigenti. Il tempo di risposta di 1 ms GTG e le tecnologie G-SYNC e ELMB Sync eliminano completamente ghosting e tearing, garantendovi un vantaggio competitivo negli eSport e nei giochi d'azione.

L'ASUS ROG Strix XG27ACS è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione QHD 2560x1440 pixel e tecnologia Fast IPS. Offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GTG, ideale per gaming competitivo. Integra tecnologie avanzate come ELMB Sync per eliminare ghosting e tearing, supporto G-Sync e FreeSync, certificazione HDR400 e copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3. Con uno sconto del 29% che lo porta da 349€ a 249€, questo monitor rappresenta un'occasione eccellente per chi cerca prestazioni professionali nel gaming. La combinazione di alta frequenza di aggiornamento, bassa latenza, qualità dell'immagine superiore e connettività versatile con USB-C lo rendono perfetto sia per il gaming competitivo che per l'uso professionale. Un investimento intelligente per migliorare significativamente la vostra esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon