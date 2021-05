Activision: gioco misterioso aggiunto sul PS Store, si tratta di COD?

In questi ultimi mesi le attenzioni degli appassionati di Call of Duty sono state attratte su più livelli. In primis abbiamo assistito al lancio della nuova Stagione 3 di Warzone, con il popolare battle royale che si è espanso a dismisura con tutta una serie di novità legate alla mappa, al gameplay e alle meccaniche di gioco. In secondo luogo, sono emersi nuovi rumor sul possibile nuovo capitolo principale dell’FPS, con la stessa Activision che ha fatto intuire che l’annuncio avverrà non prima che i piani futuri dedicati a Warzone vadano a compiersi.

Ora, quel che sta attirando l’attenzione degli appassionati è un gioco misterioso aggiunto da Activision all’interno del database del PlayStatione Store. Al momento la situazione è ancora alquanto fumosa, ma a quanto pare sembra che il titolo in questione sia un qualcosa di importante, almeno nelle dimensioni. Il gioco misterioso, infatti, presenta una grandezza dei file che ammonta a 43.970 GB, ma di cosa si tratta nello specifico?

Al momento non si sa nient’altro riguardo a questo nuovo gioco targato Activision aggiunto nel PlayStation Store, ma l’account Twitter ‘PlayStation Game Size’, ha aperto un interessante dialogo sotto uno dei suoi recenti post, svelando altre interessanti informazioni. Tra tutte, sembra che questo titolo aggiunto da poco al database sia consigliato ad un pubblico di giocatori che vanno dai 17 anni in su. Conoscendo questa informazione andiamo ad escludere i vari titoli come Crash, Spyro o le IP della compagnia adatte anche ad un pubblico più giovane.

🚨 An unknown game has been added to the database by Activision 🟪 Download Size : 43.970 GB pic.twitter.com/pEgQlUy3lo — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 17, 2021

Sotto il post pubblicato da questo account Twitter, inoltre, i fan si sono scatenati sparando le speculazioni più varie. C’è chi crede che si tratti della remastered del multiplayer di Modern Warfare 2, e chi addirittura pensa al ritorno di MW3 con una rimasterizzazione totale di tutte le modalità. Sembra quindi che COD sia nei pensieri degli appassionati, ma sarà davvero così o si tratterà di un altro gioco appartenente ad una diversa saga targata Activision?! Speriamo di scoprirlo molto presto.