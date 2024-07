Sconto IMPERDIBILE sulla PSN Card da 100€: acquistala su Eneba ORA!

Desiderate arricchire il vostro account PlayStation in modo conveniente? Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità su Eneba. In questo momento, potete acquistare una PSN Card da 100€ a un prezzo vantaggioso di 95,04€. Ma c'è di più: inserendo il codice promozionale "PSNIT100", potrete ulteriormente abbassare il costo a soli 81,73€ (più eventuali commissioni in base al metodo di pagamento). Questo rappresenta un risparmio consistente sul valore nominale della carta.

Il processo è intuitivo: navigate sul portale Eneba e scegliete la PlayStation Network Card da 100€. Durante la finalizzazione dell'acquisto, digitate il codice PSNIT100 per usufruire dello sconto extra. Questa promozione è ideale per gli appassionati che desiderano arricchire la propria libreria di giochi, ottenere DLC esclusivi, sottoscrivere abbonamenti PlayStation Plus o accedere a contenuti multimediali direttamente dal PlayStation Store, evitando l'uso di carte di credito.

NB: ricordatevi di attivare il coupon PSNIT100 in fase di checkout per ottenere lo sconto aggiuntivo

Offerta PSN Card Eneba, chi dovrebbe approfittarne?

Eneba si distingue come piattaforma affidabile per le sue proposte competitive su gift card e codici digitali. Oltre a garantire transazioni sicure, offre un'ampia selezione di carte regalo e abbonamenti per tutte le principali piattaforme di gaming, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo e Steam. Le PSN Card acquisite su Eneba sono attivabili istantaneamente, rendendo l'acquisto non solo vantaggioso ma anche rapido e privo di complicazioni.

L'acquisto di una carta regalo vi permette di incrementare il saldo del vostro account PSN senza la necessità di inserire i dati della carta di credito. Utilizzabili per acquistare i migliori videogiochi, espansioni, sottoscrizioni e molto altro sul PlayStation Store, grazie alle promozioni e ai codici sconto disponibili su Eneba, potrete ottenere un notevole risparmio.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva. Visitate Eneba oggi stesso, utilizzate il coupon PSNIT100 e godetevi il risparmio sul vostro prossimo acquisto nel PlayStation Store. È il momento perfetto per ricaricare il vostro account PSN e prepararvi alle prossime uscite di giochi e contenuti.

