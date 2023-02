Se l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft dovesse essere rigettata da parte delle varie antitrust sparse per il mondo, allora l’editore dietro Call of Duty dovrà rassegnarsi a non fare i conti con il suo passato e (potenzialmente) a viverlo ancora per diverso tempo.

A chi ci riferiamo, esattamente? Beh, alla catena di comando di Activision Blizzard e più in particolare al CEO dell’editore, ovvero Bobby Kotick. L’uomo è da diverso tempo al centro di una serie di accuse, complice di aver ignorato la sicurezza sul lavoro, lasciando liberi alcuni uomini di alto livello di fare ciò che più volevano. Tra le accuse, emerse nel 2021, era presente anche l’istigazione al suicidio di una dipendente del gruppo, dopo aver subito molestie fisiche e mentali. Reati ovviamente orribili, che aspettano di essere giudicati da un tribunale vero e proprio, ma con uno dei colpevoli che (potenzialmente) potrebbe non essere mai punito prima di diverso tempo.

Kotick, dal canto suo, aveva ammesso che una volta completata l’acquisizione da parte di Microsoft si sarebbe dimesso dal suo ruolo. Non ci sono ancora conferme in merito (e non potrebbero esserci, visto che mancano ancora stop o via libera all’acquisizione), ma a svelare l’indiscrezione è Fox News, che cita direttamente alcune fonti rimaste anonime. In realtà la presenza di Kotick nel board in caso il deal non venisse chiuso sembra decisamente scontata, ma a conti fatti vorrebbe dire che il gruppo non farà mai i conti con il suo passato.

L’acquisizione di Activision Blizzard è stata annunciata a gennaio del 2022. Inizialmente il termine ultimo era fissato per l’estate del 2023, ma tra cause in tribunale e possibili appelli è molto probabile che una decisione finale possa essere presa solamente a fine anno. Continuate a seguire GameDivision per le prossime novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

