Il mercato dei dispositivi per la preservazione si arricchisce di un nuovo accessorio sorprendente: Epilogue, già nota per il GB Operator che ha trasformato la Game Boy Camera in una webcam funzionante, ha appena aperto i preordini per l'SN Operator, un lettore di cartucce Super Nintendo venduto a 72 dollari.
Il dispositivo, dotato di connettività USB-C, promette di dare nuova vita alle collezioni di giochi SNES permettendo non solo di leggere le cartucce originali ma anche di giocarle su PC, Mac e PC Handheld moderni attraverso un emulatore integrato.
L'SN Operator si collega via USB-C a qualsiasi dispositivo compatibile con Windows, macOS o Linux, utilizzando l'emulatore proprietario Playback incluso nell'applicazione. La caratteristica distintiva rispetto ai comuni emulatori risiede nella capacità di interfacciarsi direttamente con le cartucce fisiche originali, leggendo i dati di gioco e i salvataggi senza necessità di creare file ROM.
Questo approccio consente agli utenti di mantenere una connessione tangibile con i supporti fisici della loro collezione, aspetto particolarmente apprezzato dai collezionisti e dagli appassionati di gaming retrò.
La funzionalità di backup assume particolare rilevanza considerando che le batterie interne che mantengono i salvataggi si scaricano con il tempo. Il lettore di Epilogue permette di archiviare su computer sia i dati di gioco che i progressi salvati, creando una copia di sicurezza.
Ma l'SN Operator va oltre la semplice lettura: la capacità di scrivere dati sulle cartucce originali apre scenari interessanti per chi gioca su più dispositivi. Un utente potrebbe iniziare una partita sul proprio Steam Deck durante uno spostamento, poi continuare la sessione su PC una volta rientrato a casa, e infine trasferire il progresso sulla cartuccia fisica per giocare sull'hardware originale. Questa flessibilità tra retrogaming autentico e comodità moderna rappresenta un ponte generazionale nell'esperienza di gioco.
La compatibilità con gli Handheld quali Steam Deck e ROG Ally amplia ulteriormente le possibilità d'uso, trasformando questi dispositivi in vere e proprie stazioni per il retrogaming legittimo. Il supporto nativo per Linux risulta particolarmente funzionale considerando che lo Steam Deck utilizza SteamOS, una distribuzione basata su Arch Linux.
La questione legale rimane inevitabilmente sullo sfondo. Nintendo ha storicamente adottato una linea dura contro emulatori e dispositivi che facilitano la distribuzione di ROM, come dimostrato dalle recenti azioni legali contro progetti come Yuzu.
Tuttavia, l'approccio di Epilogue si differenzia nettamente: l'SN Operator è progettato esplicitamente per l'utilizzo con cartucce originali e legalmente possedute, senza facilitare la pirateria o la condivisione di file ROM. I dati possono essere caricati all'interno del proprio profilo passando solo per la cartuccia, non permettendo (almeno ufficialmente) l'installazione di ROM non prevenienti dalle cartucce inserite nell'adattatore.
Il dispositivo si inserisce in un segmento di nicchia ma in costante crescita, quello dei lettori di cartucce legittimi che rispondono all'esigenza di preservazione culturale del patrimonio videoludico. Strumenti come l'SN Operator rappresentano un'alternativa legale ed etica agli archivi ROM. I preordini sono già attivi sul sito di Epilogue, con spedizioni previste nei prossimi mesi per un dispositivo che potrebbe diventare essenziale per chi vuole mantenere accessibile la propria collezione retrò senza rinunciare all'autenticità delle cartucce originali.