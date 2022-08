Durante la Gamescom 2022, Microsoft ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo DLC gratuito per Age of Empires 4. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna, durante la serata inaugurale della fiera tedesca. Lo strategico sarà disponibile su PC Game Pass per tutti gli abbonati al servizio e introdurrà questo update gratuito a partire da ottobre.

L’aggiornamento in questione presenta ben due nuovi popoli che, per gli amanti della storia, sono sicuramente una minaccia non indifferente in Age of Empires 4. Si tratta, infatti, dei maliani e degli ottomani, due fazioni decisamente pericolose che si uniranno dunque alle già molteplici fazioni presenti nel titolo strategico sviluppato da World’s Edge. Nel video, gli sviluppatori fanno cenno a tutte le caratteristiche principali dei popoli citati, evidenziandone i punti di forza.

Tuttavia, alcuni fan saranno certamente rimasti delusi per la mancanza di un altro annuncio atteso su Age of Empire 4. In molti, infatti, speravano che il titolo di Wold’s Edge arrivasse anche sul catalogo di Xbox Game Pass. Gli sviluppatori non hanno fatto alcuna menzione a questa possibilità che rimane, dunque, una semplice speranza allo stato attuale delle cose. Non è da escludere che un annuncio del genere possa arrivare nel futuro prossimo, al di fuori della Gamescom 2022.

Il DLC di Age of Empires 4 che introdurrà i maliani e gli ottomani sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 grazie a un aggiornamento gratuito. Il titolo, come detto, rimarrà disponibile soltanto su PC e su PC Game Pass. Infine, vi ricordiamo che la Gamescom 2022 andrà avanti fino a domenica 28 agosto. Restate sintonizzati per non perdervi tutti gli annunci in arrivo dall’evento di Colonia.