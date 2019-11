Age of Empires 4: l’obiettivo è attirare nuovi giocatori, ecco come

Age of Empires 4 segnerà il ritorno della serie sulle nostre macchine da gioco, se non consideriamo le versioni Definitive Edition dei primi due capitoli. La saga di Microsoft era lontana da tempo e, pur avendo ancora un nutrito gruppo di fan storici, deve puntare ad attirare a sé nuovi giocatori. Secondo quanto raccontato ai microfoni di PCGamesN da Adam Isgreen, pare proprio che sia l’obbiettivo del team di sviluppo.

Durante l’X019, Isgreen ha raccontato che “stiamo facendo molte cose“. Purtroppo non può raccontarci nulla di preciso poiché “molti elementi sono profondamente legati a ciò che stiamo realizzando per la campagna. Dirà solo che stiamo creando qualcosa di completamente diverso da ciò che è stato fatto con i precedenti capitoli di Age… in realtà non riesco a pensare a un altro gioco che ha proposto quello che noi stiamo facendo per la campagna di Age of Empires 4.”

Fortunatamente, ha anche spiegato che stanno “equilibrando molti elementi […] grazie alla nuova potenza a disposizione possiamo creare dei tutorial basati sui dati raccolti, e tutta una serie di cose che ci permetteranno di vedere come giocano gli utenti e dirgli ad esempio ‘Hey, lo sai che puoi fare questa cosa? E quest’altra cosa che non stai facendo? La conosci?’. Sono tutte possibilità che prima non avevamo e che ci permetteranno di attirare nuovi giocatori.”

Isgreen ha affermato che Age of Empires 4 avrà missioni in stile Art of War, introdotte nelle Definitive Edition di Age of Empires 2, le quali sono pensate per aiutare i giocatori a imparare a combattere e a migliorare le proprie abilità con gli RTS. In realtà, è stato spiegato che l’idea è nata in Age of Empires 4 e che Isgreen ha spinto per inserirle già anche in AoE 2. Il director spiega anche che questi scenari insegneranno capacità fondamentali ai nuovi giocatori, ad esempio come sopravvivere in caso di attacco nelle fasi iniziali di una partita. Infine, ha confermato che le missioni Art of War serviranno anche per scoprire le molte civilizzazioni.

Attualmente non è disponibile una data di uscita, diteci: quanto attendere Age of Empires 4?