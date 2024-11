Age of Empires II: qualcuno ci sta giocando su PlayStation, annuncio vicino?

Immagini trapelate online mostrerebbero Age of Empires II: Definitive Edition in fase di test su PlayStation Network. Il popolare videogioco strategico, uscito nel 2019 per PC e Xbox (console acquistabile su Amazon), potrebbe presto arrivare sulla console Sony dopo oltre un decennio di assenza (l'originale fu presente su PS2).

La notizia ha generato grande interesse tra i fan della serie, che non vedono un titolo di Age of Empires su PlayStation dai tempi di PS2. Se confermato, si tratterebbe di un importante ampliamento del pubblico per questo classico gioco di strategia in tempo reale.

Le immagini trapelate mostrano due giocatori che sembrano utilizzare Age of Empires II: Definitive Edition su una console PlayStation. C'è anche chi ipotizza possa trattarsi di un semplice bug grafico.

A dare ulteriore credibilità all'ipotesi di un lancio su PS5 è una precedente indiscrezione di Tom Warren, senior editor di The Verge, secondo cui il gioco potrebbe arrivare su PlayStation nei primi mesi del 2025.

L'arrivo su PlayStation aprirebbe nuovi orizzonti per la serie

Age of Empires II: Definitive Edition è una versione rimasterizzata del celebre strategico del 1999, pubblicata nel 2019 in occasione del 20° anniversario. Finora era disponibile solo su PC e Xbox, ma l'arrivo su PlayStation permetterebbe alla serie di raggiungere una nuova fetta di pubblico.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft o degli sviluppatori. I fan attendono con ansia ulteriori informazioni su questo possibile debutto di Age of Empires su PlayStation dopo tanti anni di assenza. Se confermato, potrebbe segnare l'inizio di una nuova era multipiattaforma per la storica saga strategica.