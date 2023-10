Alan Wake 2, ecco i requisiti PC ufficiali

Con l'uscita di Alan Wake 2 ormai alle porte, Remedy Entertainment ha condiviso i requisiti hardware per la versione PC del gioco. Questi requisiti sono suddivisi in minimi, raccomandati e ultra, prendendo in considerazione anche l'implementazione del ray tracing.

Questi dettagliati requisiti svelano che Alan Wake 2 richiederà un hardware, decisamente potente, anche nella sua versione meno performante. Il livello minimo richiede almeno una GeForce RTX 2060, escludendo così le vecchie GPU basate sull'architettura Pascal. Questa configurazione consente di giocare a 1080p con preset grafici bassi e con un frame-rate di 30 fps.

Per coloro che vogliono godere del gioco a livelli superiori, i requisiti raccomandati si differenziano per le risoluzioni 1440p e 1080p. Per i 1440p, il gioco richiederà almeno una GeForce RTX 3060 o una Radeon RX 660 XT per mantenere 30 fps. A 1080p, invece, sarà possibile raggiungere i 60 fps con una GeForce RTX 3070 o una Radeon RX 6700 XT.

Per chi cerca la massima qualità visiva, optando per le impostazioni ultra a 4K, servirà una GeForce RTX 4070 o una Radeon RX 7800 XT. Questo consentirà di giocare a 60 fps con dettagli grafici elevati, sebbene a un prezzo piuttosto elevato.

Il ray tracing, che offre effetti visivi ancora più sorprendenti, richiederà un hardware ancora più potente. Per il ray tracing a 1080p, i giocatori avranno bisogno di una GeForce RTX 3070 o una Radeon RX 6800 XT, o ancora meglio, di una GeForce RTX 4070, per raggiungere i 60 fps.

Nel caso ci si volesse godere il ray tracing a 4K, con un livello di dettaglio alto, si dovrà disporre di una GeForce RTX 4080 con 16 GB di VRAM, un investimento significativo.

Alan Wake 2 è un gioco che promette una grafica spettacolare ma è bene essere pronti con un hardware adeguato per sfruttarne al meglio la bellezza visiva.