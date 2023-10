Alan Wake 2, il gioco non sarebbe stato possibile senza Epic Games

Thomas Puha, responsabile della comunicazione presso Remedy Entertainment, ha espresso la gratitudine del team verso Epic Games per il supporto fondamentale nel processo di sviluppo di Alan Wake 2.

"Un ringraziamento speciale a Epic Games, per averci permesso di realizzare il gioco che volevamo creare," si legge nel post di Puha. "Ci hanno sempre dato il massimo supporto. Il team di produzione di Epic è stato incredibile, specialmente durante lo sviluppo di Alan Wake 2. Non abbiamo mai ricevuto feedback così positivo durante le varie tappe dello sviluppo di un gioco, e non abbiamo mai visto dei producer giocare così tanto e in maniera così costante."

Alan Wake 2 ha sicuramente beneficiato del contributo fornito da Epic Games. L'accordo tra le due società ha visto l'azienda di Fortnite fornire il supporto di producer e QA tester, accelerando di molto il processo di sviluppo del gioco e contribuendo all'ottenimento di un prodotto di altissima qualità, come potete leggere nella nostra recensione.

Nell'ambito dell'accordo, è stato chiaramente sottolineato che Remedy mantiene la totale libertà creativa e il possesso completo dell'IP, mentre Epic Games si fa carico del 100% dei costi di sviluppo, inclusi gli stipendi degli sviluppatori e le spese relative al go-to-market, come QA, localizzazione, marketing e pubblicazione. La divisione dei profitti, invece, avverrà su base paritaria, ma solamente dopo che Epic Games avrà recuperato l'intero investimento. Questa partnership ha consentito a Remedy di affrontare il progetto Alan Wake 2 con un rischio drasticamente ridotto, traducendosi in un sequel di grande successo, come confermato dalle recensioni positive.

La partnership tra Remedy Entertainment e Epic Games è un esempio di come le collaborazioni all'interno dell'industria videoludica possano portare a risultati importanti e noi siamo davvero entusiasti di aver avuto la possibilità, finalmente, di poter vedere il sequel di uno dei giochi più particolari e unici del settore.