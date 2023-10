Controller wireless originale per Xbox in sconto del 20%!

Come vi abbiamo raccontato ieri, Microsoft ha annunciato il blocco di tutti gli accessori, tra cui i controller, non ufficiali a partire dal prossimo 12 novembre. Se, dunque, siete alla ricerca di un pad originale per poter a giocare su Xbox quando questa nuova decisione entrerà in vigore, sarete felici di sapere che su Amazon è presente una promozione che fa al caso vostro.

Il controller Wireless ufficiale Microsoft per Xbox, infatti, è in sconto a soli 47,99€ invece di 59,99€ nella classica colorazione "nero carbone". Si tratta del prezzo più basso degli ultimi mesi, per cui vi invitiamo ad approfittarne subito finché l'offerta è attiva!

Controller Wireless Microsoft, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller wireless di Microsoft rappresenta la scelta ideale non solo per i giocatori Xbox, bensì per tutti coloro che sono alla ricerca di un pad versatile che possa essere sfruttato su una moltitudine di piattaforme, come Xbox Series X|S, Xbox One X|S, Xbox One e PC Windows. Questa versatilità significa che, a differenza di molti altri controller, potrete utilizzarlo con le diverse console e il computer senza dover acquistare dispositivi separati.

Inoltre, la compatibilità con alcuni dispositivi Android apre la porta all'esperienza di Cloud Gaming, consentendovi di giocare ovunque, persino durante le vacanze o i viaggi, senza dover portare con voi la console ma sfruttando il vostro smartphone o tablet per riprodurre i vostri titoli preferiti. Ciò detto, si tratta anche della scelta ideale per chi è semplicemente alla ricerca di un pad di ottima qualità, che sia durevole, preciso e offra un feedback di gioco accurato, permettendo di giocare sfruttando il massimo delle proprie potenzialità; parliamo, infatti, del miglior controller per Xbox sul mercato, essendo prodotto direttamente da Microsoft e, dunque, garantendo una qualità superiore rispetto a tutti gli altri modelli non ufficiali.

Tornando a parlare del prezzo, ci troviamo dinanzi a un'occasione a dir poco ottima per portarsi a casa questo controller: il prezzo attuale di 47,99€ rappresenta l'importo più basso a cui sia stato disponibile negli ultimi mesi, giacché fino a qualche settimane fa veniva venduto a 59,90€. Solamente ad agosto era stato protagonista di uno sconto, arrivando a 49,99€, ovvero qualche euro in più rispetto a ora.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

