Alan Wake 2: Remedy Entertainment spera ancora nel sequel

Remedy Entertainment e lo scrittore di Alan Wake, oltre ad una riedizione migliorata del primo capitolo, avrebbero intenzione di iniziare un Alan Wake 2.

Sono state moltissime le richieste per un Alan Wake 2. Il capolavoro di Remedy Entertainment uscito ufficialmente il 14 maggio 2010 per console e il 16 febbraio 2012 per Microsoft Windows, non è ancora stato dimenticato dagli appassionati che richiedono sempre a gran voce un sequel sulle avventure oscure del tanto amato protagonista.

Remedy Entertainment e lo scrittore di Alan Wake, oltre ad una riedizione migliorata del primo capitolo, avrebbero intenzione di farne un sequel, ma vogliono prima assicurarsi che sia fatto tutto per bene.

“Voglio farlo. È una cosa curiosa. A questo punto è passato così tanto tempo. In qualche modo percepisco che l’asticella si è alzata“, ha raccontato durante un’intervista realizzata da IGN, il leader di Remedy Entertainment Sam Lake. “Se mai dovesse essere fatto, andrebbe fatto come si deve. Tutto deve essere al posto giusto, ed è molto difficile che ciò avvenga. Per dare il via libera a questi giochi devono allinearsi molte cose. Ma spero che un giorno sarà possibile“.

Come saprete, Alan Wake non ha avuto un clamoroso successo commerciale o critico, il che forse spiega perché non abbiamo mai visto un sequel. Tuttavia nel corso degli anni, si è catalogato nel regno del culto classico grazie ad una fanbase hardcore che ancora, dopo dieci anni, se ne entusiasma. Dalle voci di corridoio, Alan Wake 2 non sarà mai realizzato fino a quando non troverà un grande editore che possa sostenerlo, o almeno un editore con qualche risorsa. Detto questo, sembra esserci molta più speranza che mai per il suo ritorno.

Nel frattempo Remedy sta completando i lavori su Control, nuovo gioco in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 27 agosto.

E voi? Avete giocato ad Alan Wake? Pensate mai alle fantastiche atmosfere cupe e alla storia fuori dall’ordinario architettata anni fa da Remedy Entertainment?