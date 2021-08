Alan Wake, il sequel è entrato in pre-produzione?

Nei piani di Remedy Entertainment potrebbe esserci davvero il sequel di Alan Wake. Si vocifera oramai da diverso tempo di un probabile seguito del primo, storico e indimenticabile capitolo. Un rumor che è diventato ancora più che realtà da quando il team di sviluppo ha stretto una partnership con Epic Games per lo sviluppo di una serie di progetti, tra cui uno “completamente tripla A”, che è entrato proprio in questi giorni in produzione.

A svelare la notizia del possibile sequel di Alan Wake ci ha pensato il report finanziario dell’ultimo trimestre. La casa di produzione finlandese, tra mille dati che riguardano ad esempio l’aver superato i 10 milioni di giocatori su alcuni dei loro titoli ha anche svelato l’entrata in produzione di un nuovo progetto. Si tratterebbe, secondo il report, di un gioco Tripla A, ancora non annunciato. E tutti gli indizi, almeno quelli che abbiamo avuto modo di avere in questi anni, punterebbero tutto su una nuova avventura dello scrittore.

Ora, appare chiaro che con gli elementi che abbiamo in mano è difficile sapere se davvero Alan Wake stia per tornare. Ci sono però un paio di indicazioni che potrebbero spingerci verso questa ipotesi. La prima è che l’IP, ovvero la proprietà intellettuale, con tutti i diritti sull’utilizzo sono nelle mani di Remedy Entertainment. La seconda arriva da Jeff Grubb, che nei mesi scorsi aveva dichiarato come l’accordo con Epic Games, volto alla produzione di due giochi, fosse finalizzato anche alla produzione di un sequel del gioco. Sequel che, a quanto pare, ora è entrato davvero in produzione.

Non solo Alan Wake, però: prima di attendere notizie su un eventuale seguito, dovremmo scoprire le novità per quanto riguarda CrossfireX, un altro progetto in esclusiva con Tim Sweeney e soci e Vanguard, un nuovo free-to-play con elementi co-op. Di acqua sotto i ponti, dunque, prima di un probabile annuncio, ne passerà davvero tantissima.