Alan Wake sta per tornare! Indizio appare sul web

Con il recente Control, Remedy ha saputo colpire nel pieno del cuore degli appassionati. Il titolo non solo è stato capace di ammaliare i videogiocatori, ma ha anche portato a casa tutta una serie di complimenti da parte della critica. Ora, dopo un DLC finale che ha introdotto molti degli elementi di Alan Wake, i fan delle produzioni del team finlandese si stanno cominciando a chiedere se mai vedremo il buon Alan riapparire con un nuovo gioco.

Ora, stando a quanto è stato scovato in rete, sembra che il database dell’Epic Games Store si sia aggiornato mostrando una serie di file e codici che sembrano suggerirci che Alan Wake sta per tornate con una remeastered. Il titolo potrebbe uscire proprio all’interno dello store digitale di Epic Games, e pensando alla collaborazione in atto tra Epic e Remedy, potrebbe tranquillamente essere un titolo esclusivo per lo store di Epic.

Attualmente non si sa più di questo, ma sono diversi gli utenti che, dopo aver scovato questo indizio, stanno drizzando le orecchie in cerca di possibili informazioni in più. Se il tutto dove trovare una conferma ufficiale, il ritorno del primo amatissimo Alan Wake potrebbe significare che le intenzioni di riportare in attività il brand possono essere molto più concrete di quanto si pensasse solamente qualche mese fa.

ICYMI: Alan Wake Remastered spotted on Epic Games Store databasehttps://t.co/gQ6N3Uzgch via https://t.co/RtICXDJwKZ pic.twitter.com/3dT2yk9cjt — Nibel (@Nibellion) June 18, 2021

Mancando la conferma ufficiale, però, vi consigliamo di prendere queste informazioni scovate sul web con le dovute attenzioni. Vi ricordiamo, infine, che Epic Games e Remedy sono al lavoro insieme su qualcosa di nuovo, che si tratti proprio di un Alan Wake 2? Presumibilmente potremmo scoprirlo prima di quanto si possa pensare.