Alien: Isolation arriva a sorpresa su iOS e Android! Trailer e dettagli

L’esperienza horror di Alien: Isolation arriva finalmente su device mobile. No, non è uno scherzo: il capolavoro di Creative Assembly, lanciato nel 2014 su PlayStation 4, Xbox One e PC (oltre che sistemi operativi Mac) si prepara ad arrivare su iOS e Android, appena in tempo per Natale, con un’edizione da brividi ad un prezzo molto competitivo per la sua offerta.

Come comunicato da SEGA nella giornata odierna, infatti, Alien: Isolation debutterà il 16 dicembre per smartphone e tablet, nella sua versione più completa di sempre. Il gioco infatti, a differenza di quanto possiate immaginare, è il porting 1 a 1 del titolo originale. Oltre alla versione base, il pacchetto includerà anche tutti e sette i DLC precedentemente pubblicati, rendendo così l’esperienza di gioco decisamente molto ricca e identica alla controparte console.

Dal video, che potete trovare subito qui in calce alla news, si nota immediatamente che in realtà la controparte mobile del gioco non ha nulla di cui invidiare a quella console. Anche il frame rate è decisamente stabile, dunque la cura che SEGA e Feral Interactive (team che ha già sviluppato la versione Mac del titolo) hanno riposto nel gioco è decisamente invidiabile. Il tutto, ovviamente, presenta anche dei controlli studiati appositamente per giocare su smartphone e tablet iOS e Android, in maniera tale da offrire un gameplay studiato appositamente per queste piattaforme.

Run. Hide. Survive. Alien: Isolation comes to iOS & Android December 16th. Escape the universe's deadliest predator in this survival horror classic, now tailored for touchscreen. Pre-order on iOS: https://t.co/QYABjLndUC Android pre-registration coming soon. pic.twitter.com/DZclqZglmi — Feral Interactive (@feralgames) November 17, 2021

Alien: Isolation per device mobile arriverà il 16 dicembre 2021. Il costo del gioco è di 14,99 Euro e stando a quanto dichiarato da SEGA i pre-order sono già aperti per device iOS. La pre registrazione per Android, invece, aprirà in un momento successivo ma per ora il publisher non ha indicato nessuna finestra temporale in merito, bollando il tutto con un “coming soon”. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti ufficiali, quindi continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in arrivo.