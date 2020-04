Amazon: la propria piattaforma di Cloud Gaming sarà rinviata al 2021?

Nell’arco degli ultimi tempi sono stati molteplici le voci di corridoio, secondo le quali, il colosso della vendita online Amazon stia per entrare nel settore del Cloud Gaming. I già esistenti Game Studios dell’azienda statunitense rilasceranno il prossimo mese The New World e Crucible, ma non sembrano essere la grande entrata a gamba tesa sul mercato che la compagnia sta escogitando.

Il servizio di Cloud Gaming di Amazon dovrebbe essere rivelato proprio durante quest’anno, al momento però non abbiamo ricevuto ancora nessun tipo di informazione e sembra probabile che il tutto sia stato ritardato a causa dell’epidemia di Coronavirus. Come riportato dal New York Times, il servizio sarebbe avrebbe il nome in codice di Project Tempo. Mentre Amazon ha in mente di rilasciare una versione anticipata entro quest’anno ma, molto probabilmente, il servizio completo non arriverà prima del 2021.

Stando all’ultimo articolo del New York Times, Project Tempo sarà un servizio basato su cloud, proprio come Google Stadia. Per quanto riguarda il servizio di Amazon i giochi rappresenteranno l’investimento più significativo per la compagnia in quanto, saranno ciò su cui si baserà il servizio, un pò come fatto con Amazon Prime Video e i suoi contenuti originali.

Infine si vocifera che questo servizio di Cloud Gaming avrà anche qualche funzione legata a Twitch, ma non è ancora chiaro come le due piattaforme interagiranno tra di loto. C’è ancora molto da scoprire riguardo Project Tempo, e non possiamo fare altro che attendere un appuntamento comunicativo di Amazon a tal proposito. Cosa ne pensate di quanto sappiamo fino ad ora su Project Tempo?