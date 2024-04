Arriva la Gaming Week Amazon! Super offerte dal 29 aprile al 5 maggio

State aspettando l'occasione giusta per acquistare degli accessori o componenti per il vostro setup da gaming, oppure un nuovo videogioco da aggiungere alla collezione? Ebbene, quel momento è quasi arrivato: Amazon ha annunciato che le offerte dell'Amazon Gaming Week quest'anno si terranno dal 29 aprile fino al 5 maggio, rappresentando un'opportunità imperdibile per acquistare tantissimi prodotti a prezzi stracciati!

Cos'è l'Amazon Gaming Week?

La Amazon Gaming Week è un evento promozionale organizzato da Amazon che offre una settimana di sconti e offerte su una vasta gamma di prodotti dedicati al mondo dei videogiochi. Questo comprende riduzioni di prezzo su monitor, periferiche, giochi e molto altro. Inoltre, di solito sono disponibili offerte speciali su prodotti selezionati e suggerimenti per gli acquisti, facilitando anche agli utenti la ricerca delle migliori opportunità disponibili.

Come funziona l'Amazon Gaming Week?

Anche se non è necessario avere un abbonamento attivo Amazon Prime per beneficiare dell'Amazon Gaming Week, possederlo rappresenta un enorme vantaggio. In questo modo, oltre a usufruire della consegna rapida, potrete evitare i costi di spedizione su articoli che, dopo gli sconti, scenderanno al di sotto dei 35,00€. Oltre questa soglia, infatti, vi sarebbe l'obbligo di pagare la spedizione, riducendo il vantaggio degli sconti. Anche con un solo mese di abbonamento, potrete recuperare il costo della spedizione con un singolo acquisto superiore ai 35,00€ e, successivamente, godere della spedizione gratuita su tutti i vostri acquisti su Amazon.

Come consueto, i nuovi utenti possono usufruire di una prova gratuita di 30 giorni, durante la quale avranno accesso non solo alle spedizioni rapide e gratuite, ma anche a tutti gli altri vantaggi inclusi nel servizio, tra cui l'ampia libreria di contenuti su Prime Video (come la popolare serie tv LOL - Chi ride è fuori, di cui è stata appena annunciata una nuova stagione). Per coloro che hanno un abbonamento scaduto, è possibile decidere se attivare il piano mensile per sfruttare le offerte anticipate od optare per l'abbonamento annuale, eliminando così i costi di spedizione per un lungo periodo.

Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni

Quali sono le categorie di prodotti in offerta con l'Amazon Gaming Week?

Durante l'Amazon Gaming Week, una vasta gamma di prodotti legati al mondo dei videogiochi viene offerta a prezzi scontati. Ecco alcuni tipi di prodotti che di solito si trovano in offerta durante questo evento:

Monitor da gaming : Sconti su vari modelli, adatti per ogni tipo di giocatore.

: Sconti su vari modelli, adatti per ogni tipo di giocatore. Periferiche di gioco : Tastiere, mouse e cuffie progettate per il gaming.

: Tastiere, mouse e cuffie progettate per il gaming. Giochi per console : Titoli per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

: Titoli per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch. Notebook gaming : Portatili con specifiche tecniche elevate per giocare al meglio.

: Portatili con specifiche tecniche elevate per giocare al meglio. Componenti per PC : Offerte su hard disk, SSD, Micro SD e altri componenti essenziali.

: Offerte su hard disk, SSD, Micro SD e altri componenti essenziali. Set LEGO tematici: Set LEGO ispirati a famosi videogiochi.

Questi sono solo alcuni esempi, dato che l’elenco completo delle offerte varia a ogni edizione della Gaming Week.

Quali brand tenere d'occhio durante l'Amazon Gaming Week?

Ci sono diversi brand leader nel settore che spesso offrono sconti interessanti sui loro prodotti durante l'Amazon Gaming Week. Ecco alcune alcuni da tenere d'occhio:

ASUS

HP

Razer

Dell

MSI

Logitech

SteelSeries

Corsair

Questi brand sono conosciuti per la loro qualità e le loro offerte durante la Gaming Week possono, dunque, rappresentare occasioni molto vantaggiose per acquistare prodotti top di gamma.

Come prepararsi all'Amazon Gaming Week?

Per prepararvi al meglio per la prossima Amazon Gaming Week, ecco alcuni consigli utili: