God of War, la produzione della serie Amazon riparte da zero

La serie TV di God of War su Amazon Prime Video ha subito un importante cambiamento di rotta. Secondo quanto riportato da Deadline, lo showrunner Rafe Judkins e i produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus hanno abbandonato il progetto, che ora dovrà essere completamente ripensato.

Nonostante gli script consegnati fossero stati apprezzati sia da Amazon che da Sony, si è deciso di dare alla storia una direzione diversa. Sony intende ora assumere un nuovo team di sceneggiatori per la serie, che Prime Video continua a considerare una priorità. Questa notizia, sebbene deludente per i fan di God of War, indica comunque l'intenzione di proseguire con il progetto invece di cancellarlo.

Il contesto in cui si inserisce questa decisione è quello di un mercato delle adattamenti di videogiochi sempre più competitivo. Negli ultimi due anni, serie come The Last of Us e Fallout hanno alzato notevolmente l'asticella della qualità. God of War, vincitore del premio Game of the Year nel 2018, rappresenta un materiale di partenza troppo ricco perché Sony e Amazon possano permettersi di realizzare un adattamento che non sia all'altezza di questi standard.

L'importanza di partire dalle origini

Un elemento cruciale per il successo della serie sarà la scelta del punto di partenza della narrazione. Sebbene God of War abbia guadagnato molti nuovi fan con il reboot ambientato nella mitologia norrena del 2018, gli esperti suggeriscono che la serie TV dovrebbe iniziare dalle vere origini di Kratos:

"La storia di Kratos risale a molti anni fa, quando iniziò come spartano e si fece strada attraverso il Monte Olimpo usando le Lame del Caos. È da qui che dovrebbe iniziare la sua storia nello show", afferma un'analisi riportata da Collider.

È tornato al punto di partenza per la serie God of War su Amazon Prime Video.

Iniziare la narrazione direttamente da Midgard, ignorando il passato del protagonista a Sparta, rischierebbe di non rendere giustizia alla ricchezza del personaggio e della sua evoluzione.

Al momento, la serie God of War su Amazon Prime Video non ha una data di uscita prevista.