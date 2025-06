Sony Interactive Entertainment ha svelato il Progetto Defiant, il primo fight stick wireless mai progettato dalla casa nipponica. Questa innovazione rappresenta un salto qualitativo significativo per gli appassionati del genere, combinando la libertà del wireless con prestazioni che potrebbero soddisfare anche i giocatori più esigenti. L'annuncio segna, quindi, l'ingresso diretto di Sony in un mercato fino ad oggi dominato da produttori specializzati di terze parti.

La caratteristica più rivoluzionaria del dispositivo risiede nella tecnologia PlayStation Link, che promette di eliminare il principale ostacolo dei controller wireless nei giochi competitivi: la latenza. Questa soluzione proprietaria, compatibile sia con PS5 che con PC, garantisce tempi di risposta ultra-ridotti per ogni pressione dei pulsanti e movimento del joystick digitale. Per i puristi che preferiscono ancora la connessione cablata, rimane disponibile l'opzione di collegamento diretto tramite USB-C, offrendo così la massima flessibilità d'uso.

Il design del Progetto Defiant rivela un'attenzione particolare alle esigenze specifiche dei combattenti digitali. Il joystick digitale di alta qualità è stato sviluppato internamente da Sony e si accompagna a pulsanti dotati di interruttori meccanici per garantire precisione e durata nel tempo. Una delle innovazioni più interessanti riguarda i restrictor gate intercambiabili (quadrati, circolari e ottagonali) che possono essere sostituiti senza attrezzi, permettendo ai giocatori di adattare rapidamente il controller alle proprie preferenze o ai diversi titoli.

Ergonomia e funzionalità avanzate

L'ergonomia non è stata trascurata nella progettazione: la struttura robusta è stata pensata per offrire comfort durante le sessioni di gioco più intense, mentre l'integrazione di un touchpad simile a quello del DualSense wireless controller aggiunge opzioni di controllo aggiuntive. Un dettaglio pratico che dimostra l'attenzione ai particolari è rappresentato poi dal vano di stoccaggio integrato, dove riporre i restrictor gate di ricambio e l'adattatore USB per PS Link quando non utilizzati.

Le funzionalità smart del controller includono la capacità di risvegliare wireless la console PS5 tenendo premuto il pulsante PlayStation, una comodità che elimina la necessità di avvicinarsi fisicamente alla console.

I dettagli commerciali rimangono ancora avvolti nel mistero. Sony ha confermato che nei prossimi mesi verranno rivelate informazioni aggiuntive sul Progetto Defiant, inclusi il nome commerciale definitivo e la data di lancio precisa. L'unica certezza temporale comunicata è il lancio previsto per il 2026, lasciando ampio margine per perfezionamenti e test con la community professionale.