Rockstar Games ha, finalmente, pubblicato il primo trailer ufficiale di GTA 6, dandoci un primo assaggio del videogioco probabilmente più atteso di tutti i tempi. Purtroppo, però, l'attesa sarà ancora lunga: il titolo uscirà nel 2025, ovvero tra più di un anno, motivo per cui abbiamo deciso di proporvi una lista di giochi che vi consigliamo per ingannare l'attesa di GTA 6.

Questi titoli, ovviamente, non sono uguali a quello che sarà il nuovo capitolo Rockstar, ma, per gameplay, temi o ambientazione richiamano la serie di GTA, per cui se state cercando delle esperienze simili vi piaceranno sicuramente. Inoltre, giacché sono tutti usciti da diverso tempo potrete anche acquistarli a prezzi decisamente modici per dei Tripla A.

Ovviamente, questi giochi rappresentano anche dei perfetti di regali di Natale se una delle persone a cui volete fare un dono è fan di GTA (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri tantissimi articoli dedicati alle idee regalo natalizie). Non solo, infatti, avrete la certezza di star acquistando un titolo che sicumente gli piacerà, ma colmerete almeno un po' la sua attesa per il nuovo capitolo della serie.

Amo GTA e questi sono i giochi che consiglio per ingannare l'attesa

Red Dead Redemption 2

Cosa potrebbe essere più adatto per aspettare GTA 6 se non un altro capolavoro di Rockstar Games? Red Dead Redemption 2 ci riporta alla gang originale di Van der Linde durante un periodo tumultuoso che precede gli eventi del primo Red Dead. Il protagonista, Arthur Morgan, si distingue per la sua personalità, in netto contrasto con i personaggi di GTA, mostrando molto più cuore e momenti emotivi nel suo percorso. L'incantevole open world ci trasporta nella Frontiera Occidentale del 1899, con cavalli e diligenze che diventano i tuoi mezzi di trasporto, sostituendo le esotiche auto sportive. Le armi, ovviamente, sono diverse da quelle a cui sei abituato. Ma ciò che si traduce da GTA 5 è il sistema di moralità, che consente di modellare il carattere di Arthur commettendo atti più malvagi, conferendogli la stessa malvagità degli altri membri.

Serie Yakuza

Come in GTA, i temi di crimine e denaro in un ambiente open-world sono l'essenza dei giochi Yakuza, i quali sono ambientati in Giappone e vedono come protagonisti gli Yakuza, ovvero i criminali tipici del paese, nonché un equivalente della nostra mafia. Michael De Santa di GTA 5 potrebbe probabilmente anche relazionarsi un po' al ricorrente protagonista della serie Yakuza, Kazuma Kiryu, poiché entrambi cercate di ritirarvi da una vita di crimine ma continuate a essere coinvolti. Il gameplay, tuttavia, è dove le cose diventano leggermente diverse, considerando che si tratta di un RPG beat 'em up: per lo più vi impegnerete in combattimenti con il divertente sistema di combattimento (Yakuza: Like A Dragon ha combattimenti a turni) e guadagnerete esperienza lungo la storia, anche se ci sono sempre minigiochi unici a cui potete giocare, come il ballo disco, il karaoke o il golf, simili a quelli presenti in GTA 5. Anche i giochi di Judgement fanno anche parte di questa serie, nel caso vogliate cambiare le carte in tavola e giocare come detective che insegue criminali.

Cyberpunk 2077

C'è molto da amare in Cyberpunk 2077 se siete fan di GTA: girovagare per il mondo aperto di Night City vi farà sentire un po' come a Los Santos, ma con un incredibile tocco futuristico, e la parte iniziale del gioco prevede di compiere una rapina per un Relic con il vostro compagno Jackie Welles. Tuttavia, il titolo di CD Projekt RED è un RPG in prima persona in cui potete creare il vostro personaggio con delle opzioni disponibili super dettagliate. Per quanto Cyberpunk 2077 abbia avuto problemi al lancio, con il passare degli anni si è decisamente ripreso, diventando una delle opere più apprezzate degli ultimi anche grazie al nuovo DLC Phantom Liberty, per cui se non ci avete mai giocato vale decisamente la pena dargli un'occasione.

Saints Row

Se non avete mai provato i giochi della serie Saints Row, dovreste dar loro una possibilità, soprattutto ora che il primo è stato rimasterizzato nel 2022. Potreste essere chiamati "Santi", ma sicuramente non lo siete, come i protagonisti di GTA 5, anzi: siete letteralmente i Capo in questo mondo, guidando la vostra squadra attraverso alcune delle cospirazioni più selvagge e delle ostilità tra bande rivali in cui sono coinvolti. Con il suo mondo aperto ispirato a una città statunitense simile, con una UI minimappa identica, personaggi coinvolti in una gang chiamata Third Street Saints, stazioni radio delle auto memorabili e meccaniche di gioco simili, le ispirazioni da GTA sono abbastanza chiare. I personaggi sono un altro punto forte di Saints Row, tutti molto stravaganti e divertenti, e il gioco è pieno di contenuti più spinti e sciocchezze, persino nelle armi e nei veicoli che potete ottenere.

Trilogia Mafia

La serie Mafia di 2K e Hangar 13 ha tratto una forte ispirazione da Grand Theft Auto, presentandosi come l'avventura criminale più vicina a quella Rockstar Games che potrete sperimentare. Tutti e tre i giochi sono stati recentemente rifatti e rimasterizzati, confezionati in una trilogia unica. Mafia: Definitive Edition è un rifacimento del gioco del 2002 che ha dato il via a tutto, con il focus su un tassista di nome Tommy Angelo che si trova coinvolto nella vita criminale della mafia durante il Proibizionismo. Il seguito, Mafia 2, racconta la storia del veterano della Seconda Guerra Mondiale Vito Scalleta, il quale torna a casa e inizia a svolgere lavori per la mafia sotto l'influenza del suo amico Joe Barbaro. Mafia 3, infine, si sposta alla fine degli anni '60 e segue il veterano della guerra del Vietnam Lincoln Clay mentre collabora con Vito Scalleta di Mafia 2, il mafioso irlandese Thomas Burke e la capa della mafia haitiana Cassandra, nella lotta contro il nuovo antagonista Sal Marcano. I personaggi, le missioni della storia, le sparatorie e le corse in auto sono coinvolgenti tanto quanto GTA, per cui non potete assolutamente perderli.

Just Cause 4

Just Cause 4 regala esperienze di caos senza precedenti, offrendo al giocatore un'elevata dose di libertà, come la possibilità di surfare su auto mentre un enorme tornado le solleva in aria. Se avete apprezzato le discutibili leggi della fisica di GTA 5, non vedrete l'ora di scoprire cosa potete realizzare nella Repubblica di Medici. Va precisato che Just Cause 4 non raggiunge l'eleganza narrativa né la perfezione meccanica della firma di Rockstar, ma si distingue piuttosto per il suo approccio (letteralmente) vertiginoso nel coreografare il caos su vasta scala.

Grand Theft Auto: The Trilogy

Se non avete mai provato i classici giochi di GTA che hanno conferito alla serie una notorietà duratura per anni, dovreste dar loro una chance, specialmente ora che sono stati rimasterizzati in una trilogia. I primi capitoli hanno regalato alcuni dei personaggi più iconici dei videogiochi, come CJ e Big Smoke da San Andreas e Tommy Vercetti da Vice City. La varietà delle armi, la fisica, i dialoghi e le missioni memorabili in mondi ispirati a Los Angeles, Miami e New York City sono ciò che rende la serie speciale. E non dimentichiamo neanche GTA 5, che rimane un capolavoro della serie con una storia complessa e una modalità Online immensa e continuamente aggiornata.

