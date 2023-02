Nate secoli fa, le Convenzioni di Ginevra sono una serie di trattati internazionali che coprono diversi aspetti della vita dell’uomo. Sicuramente ne siete già a conoscenza, ma quello che non sapevate che Among Us, il popolare gioco multiplayer diventato fenomeno di massa a causa della pandemia da COVID-19 e della pubblicità (involontaria) di qualche streamer ha effettivamente violato una serie di trattati firmati proprio a Ginevra.

No, non siamo impazziti, e non lo è neanche InnerSloth. Il team di sviluppo statunitense fortunatamente non ha preso parte attiva a nessuna guerra utilizzando armi vietate, ma è stato costretto a cambiare un piccolo dettaglio di Among Us. Dettaglio che si trova nella MedBay di una delle mappe e che riguarda il simbolo della croce, associato alle ambulanze e alla Croce Rossa. In origine, la stessa croce presente era appunto rossa, ma è qualcosa che viola davvero la Convenzione di Ginevra.

“Ecco un fatto divertente: dopo che il gioco è diventato molto popolare nel 2020 abbiamo dovuto cambiare il colore della croce presente nell’area MedBay, perché apparentemente violava la Convenzione di Ginevra“, si legge nel cinguettio diffuso ieri sera sul profilo ufficiale Twitter del gioco. A fornirci una spiegazione del perché sia vietato utilizzare la croce nel suo colore originale ci ha pensato la Croce Rossa Canadese. “L’utilizzo in un altro contesto di questo simbolo distorce il suo significato e i suoi valroi per tutte le vittime dei conflitti”, si legge nel sito ufficiale dell’associazione. E così InenerSloth ha deciso di variare il colore, passando da rosso a blu.

Amazingly, we’ve failed console cert on THREE different games for this exact thing — Mike Rose (@RaveofRavendale) February 1, 2023

Non è un caso isolato: già altri sviluppatori e publisher hanno dovuto modificare i colori dei Medkit. Come l’editore No More Robots, che in risposta la tweet di InnerSloth ha fatto sapere (tramite Mike Rose) di aver fallito la certificazione per console di ben tre giochi diversi per questo motivo. Esattamente come avvenuto con Among Us: prima del suo arrivo su console (potete recuperare il gioco su Amazon), probabilmente nessuno se ne sarebbe realmente accorto.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.