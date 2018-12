Amy Hennig riceverà un Lifetime Achievement Award ai GDC 2019

Amy Hennig, conosciuta sopratutto per aver diretto e scritto i primi tre Uncharted di Naughy Dog, riceverà il Lifetime Achievement Award ai Game Developers Choice Awards 2019.

Il GDC avrà luogo dal 18 al 22 marzo 2019: nello specifico, gli Awards saranno consegnati il 20 marzo nel Moscone Center di San Francisco. Katie Stern, Game Developers Conference General Manager, ha affermato:

“Amy Hennig è una figura rispettata nel mondo dei videogame; il suo lavoro esemplifica ciò che dovrebbe essere una buona narrativa in un gioco, con pathos, humor, suspense ed energia. È per certo uno degli sviluppatori di maggior influenza nell’industria videoludica.

Gli obbiettivi raggiunti in passato sono solo dei punti di passaggio in una carriera che potremo seguire ancora per anni, ma per una notte, ai GDCA, rifletteremo sul duro lavoro e sulle capacità artistiche che hanno reso Amy il cuore pulsante dell’industria videoludica.”

Hennig aveva inizialmente studiato cinematografia, ma preferì lavorare sui videogame: l’inizio della sua carriera si colloca nel 1989, presso Epyx, dove ha lavorato su EletroCop per Atari Lynx. Più avanti, è diventata il director e la scrittrice di Legacy of Kain/Soul Reaver, Jak and Daxter e il franchise di Uncharted.

Dopo Naughty Dog, Amy Hennig ha lavorato presso EA e Visceral Games per un progetto su Star Wars: purtroppo sappiamo tutti che non è andata a finire bene. Da allora, la donna si è spostata sulla realtà virtuale, all’interno di un suo studio.