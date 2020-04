Animal Crossing New Horizons: un giocatore celebra Avengers Endgame con un poster a tema

È quasi passato un anno dalla pubblicazione di Avengers Endgame, il film campione di incassi della Marvel sta per spegnere la sua prima candelina. Il 24 aprile del 2019 fece il suo debutto nelle sale cinematografiche macinando record su record, con un budget che si avvicinava ai 400 milioni di dollari è riuscito ad arrivare al primo posto dei film con maggiori incasso di tutta la storia del cinema, superando il presunto ed inarrivabile Avatar di James Cameron con la bellezza di oltre 2,8 miliardi di dollari. Un giocatore di Animal Crossing New Horizons ha quindi deciso di fare un regalo anticipato della pellicola firmata dai fratelli Russo realizzando un poster del film.

Come ben saprete, in Animal Crossing New Horizons è possibile creare dei modelli. Il limite ovviamente è la nostra fantasia e già sul web molti utenti hanno potuto condividere le loro creazioni con il pubblico di tutto il mondo, creando anche diversa ilarità tra la gente. Qui di seguito vi mostreremo il fatidico poster, siamo sicuri che sia costato diverso tempo visto il risultato sbalorditivo.

Animal Crossing New Horizons è un successo, il titolo di Nintendo ormai è in testa alle classifiche giapponesi da diverse settimane ed anche in Italia ha debuttato al primo posto. La community rimane tutt’oggi attivissima ed è solo che un bene vista la situazione attuale che ci obbliga a stare a casa. Il producer infatti diverso tempo fa ha voluto ringraziare gli appassionati per l’acquisto e che spera che possa aiutare durante questo periodo difficile.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ad Animal Crossing New Horizons? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo.