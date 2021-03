Animal Crossing New Horizons è il secondo gioco più venduto su Switch

Anche prima dell’uscita di Animal Crossing New Horizons non vi erano dubbi sulla fama di questa IP Nintendo. Ad ogni nuovo capitolo gli storici fan della saga invadono i nuovi orizzonti che la colorata e simpaticissima simulazione di vita propone ad ogni iterazione. A questi fan si vanno ad aggiungere sempre più nuovi appassionati, con la community di Animal Crossing che diventa sempre più grande, più appassionata e vogliosa di intraprendere nuove vite in pacifiche cittadine.

A distanza di quasi un anno dalla sua uscita, Animal Crossing New Horizons si trova oggi a festeggiare ben due graditissime ricorrenze. La prima, ovviamente, riguarda il primo anniversario del gioco. Uscito lo scorso 20 marzo, la nuova iterazione di Animal Crossing è giunta su Nintendo Switch in un periodo tutt’altro che facile. In piena pandemia, però, il titolo Nintendo è riuscito a far evadere milioni e milioni di giocatori che, in un periodo molto delicato, hanno potuto vivere una seconda vita in un luogo amichevole, pacifico e accogliente.

Il secondo traguardo raggiunto da Animal Crossing New Horizon riguarda l’esser diventato il secondo gioco più venduto su Nintendo Switch da quando la console è arrivata sul mercato a marzo 2017. Un risultato devastante che porta il titolo del 2020 a quota 31.18 milioni di copie vendute, secondo solo a Mario Kart 8 Deluxe, l’attualmente gioco per Nintendo Switch più venduto a livello globale, con 33.41 milioni di copie.

Un risultato davvero incredibile quello ottenuto da Animal Crossing New Horizons, e che soprattutto, arriva nel momento perfetto andando a coincidere con i festeggiamenti per il primo anniversario dell’uscita del titolo. Siamo sicuri che questo è solo uno step per il titolo Nintendo e non vediamo l’ora di festeggiare nelle nostre isole questo e i prossimi importanti avvenimenti in game.