Animal Crossing New Horizons sarà giocabile al PAX East 2020

Settimana scorsa è stato trasmesso un Nintendo Direct tutto dedicato ad Animal Crossing New Horizons. Durante la diretta sono state condivise diverse nuove informazioni sul titolo più atteso della primavera dagli appassionati delle produzioni Nintendo. A quanto pare però, quella di settimana scorsa non è stata l’ultima occasione per rivedere il nuovo Animal Crossing prima della sua uscita, dato che il titolo sarà giocabile al prossimo PAX East 2020 di Boston.

Dal prossimo 27 febbraio fino al 1 marzo, Animal Crossing New Horizons sarà giocabile per tutti i partecipanti del PAX East. Il gioco sarà il fulcro di quella che Nintendo sta definendo come “un’esperienza immersiva su vasta scala”. Ciò significa che è molto probabile che durante la fiera, verranno rilasciati ulteriori dettagli che non hanno trovato spazio durante l’ultimo Direct, giusto per accrescere ancor di più l’attesa degli appassionati.

Durante lo scorso Nintendo Direct è stato dichiarato che nonostante Animal Crossing New Horizons uscirà senza la funzione che riguarda i salvataggi in Cloud, il team di sviluppo sta già lavorando a un sistema che permetta di aggiungere al gioco questo tipo di salvataggi più avanti nel tempo. Non è stato dichiarato altro al momento, ma è probabile che prima dell’uscita del titolo ci saranno ancora dei piccoli aggiornamenti tramite il profilo ufficiale Twitter di Tom Nook.

Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons uscirà il prossimo 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch. Siete pronti per partire finalmente per l’isola deserta e iniziare una nuova avventura insieme ai diversi abitanti del mondo di Animal Crossing? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.