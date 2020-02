Animal Crossing New Horizons si mostra in un nuovo trailer

Come ben saprete il prossimo capitolo di Animal Crossing è oramai praticamente dietro l’angolo. Vista proprio questa imminente uscita Nintendo sembra aver deciso di far crescere l’hype a svariati fan, offrendo a loro una marea di nuove informazioni riguardanti il gioco. Durante la giornata di ieri la celebre casa nipponica ha organizzato un Direct dedicato proprio ad Animal Crossing New Horizons. In poco più di 20 minuti abbiamo potuto fare la conoscenza con tante nuove scene di gameplay e con tutta una serie di features che saranno presenti nel gioco completo.

Se per qualche motivo non siete riusciti a seguire l’appuntamento di ieri dedicato ad Animal Crossing New Horizons, la casa nipponica ha deciso di venirvi incontro. Subito dopo la fine del Direct in questione Nintendo ha infatti rilasciato un brevissimo trailer (di circa 30 secondi) che “riassume” tutte le varie novità viste durante l’evento live. Come c’era da aspettarsi il filmato in questione non svela ovviamente ulteriori novità su Animal Crossing New Horizons.

Se siete interessati a vedere con i vostri occhi il video in questione, lo potete trovare comodamente qui sopra. Se volete invece approfondire ulteriormente quanto mostrato ieri pomeriggio, potete trovare un ricco riassunto del Direct di ieri comodamente a questo indirizzo. Non sappiamo ancora se Nintendo svelerà ulteriori dettagli sull’opera da qui all’uscita ufficiale di Animal Crossing New Horizons, ma, ad oggi, quanto mostrato lascia ben presagire per la qualità finale dell’attesissimo titolo.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo trailer ed ovviamente di tutte le novità che troveremo nel nuovo Animal Crossing New Horizons. Vi ricordiamo, infine, che il gioco uscirà il prossimo 20 Marzo in esclusiva per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite!