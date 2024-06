Xbox Game Pass, già 6 giochi confermati per luglio e c'è anche l'atteso Frostpunk 2

Il catalogo di giochi disponibili su PC e Xbox Game Pass è pronto ad arricchirsi ulteriormente nel mese di luglio. Tra le conferme più attese, troviamo sei nuove aggiunte che promettono di tenere compagnia agli abbonati nelle lunghe giornate estive.

I titoli in arrivo a luglio includono: Flock e Magical Delicacy, entrambi previsti per il 16 luglio; Dungeons of Hinterberg e Flintlock: The Siege of Dawn, che faranno il loro debutto il 18 luglio; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, previsto per il 19 luglio; e infine Frostpunk 2, atteso il 25 luglio esclusivamente su PC.

Dungeons of Hinterberg si pone come un action RPG ambientato in una visione fantasy delle Alpi austriache, piena di dungeon, nemici e puzzle. Nella stessa data, Flintlock: The Siege of Dawn entra in scena come un action RPG che sfiora lo stile dei souls-like, conducendo i giocatori in una lotta per la sopravvivenza dell'umanità contro un esercito di non morti.

Segue Kunitsu-Gami: Path of the Goddess il 19 luglio, sviluppato da Capcom e ispirato al folklore giapponese, e infine Frostpunk 2, disponibile dal 25 luglio solo su PC. Quest'ultimo è il seguito del celebre gioco city builder/gestionale dove si deve guidare una metropoli in un mondo trasformatosi in un deserto ghiacciato dopo una catastrofe naturale.

Ovviamente attendiamo ancora i giochi della seconda metà di giugno e quelli ufficiali di luglio 2024. Dopo l'Xbox Games Showcase, il servizio di casa Microsoft diventa sempre più ricco di videogiochi.