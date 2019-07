Anthem: patch del PTS disponibile, ecco i dettagli

Nonostante l'inizio un po' traumatico, BioWare ed Electronic Arts stanno facendo di tutto per riuscire a migliorare la loro ultima fatica: Anthem.

Nonostante l’inizio un po’ traumatico, BioWare ed Electronic Arts stanno facendo di tutto per riuscire a migliorare la loro ultima fatica: Anthem. Per questo, sono assiduamente al lavoro su patch e correzioni, rilasciati senza sosta. Ultima, una nuova patch per il Public Test Server (PTS).

Secondo il team di sviluppo, questo nuovissimo aggiornamento viene fornito con una serie di correzioni di bug che sono state segnalate dai giocatori PC durante il test della patch PTS precedente introducendo inoltre, nuove funzionalità.

Nello specifico sono stati introdotti i tutorial di Echi di Realtà all’interno della sezione tutorial del Cortex; è stato risolto un bug per cui i risultati delle sfide non venivano correttamente riportati; corretto un problema che non permetteva di visualizzare gli obiettivi strategici all’interno del Cataclisma; sono state abilitate le sfide giornaliere, che vi assicureranno premi differenti ogni volta ed è stata introdotta, inoltre, la possibilità di conservare le nuove Armi Esotiche all’interno della Forgia.

Come solito, Origin scaricherà automaticamente questo ultimo aggiornamento, a condizione che si abbia già installata la versione PTS.

Oltre ai problemi e bug risolti, il team di sviluppo ha già individuato altri problemi che verranno corretti prossimamente come i premi sfida, che una volta completata la missione, non si vede immediatamente la ricompensa ottenuta e le sfide Javelin, le quali al momento non mostrano il premio che verrà consegnato al giocatore al suo completamento.

Ricordiamo che Anthem è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.