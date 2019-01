Anthem PC: svelati i requisiti minimi e consigliati

Anthem è quasi pronto e molti giocatori non vedono l’ora di averlo tra le mani. Fino a quando non potremo testare la versione completa, non sapremo per certo se l’opera di BioWare e EA sia di qualità. Al tempo stesso, però, non abbiamo alcun dubbio sulla bellezza visiva del gioco.

Ovviamente la piattaforma dove il titolo può più risaltare è il PC e il recente trailer, che vi proponiamo poco sotto, mostrato al CES, lo dimostra. Oggi, inoltre, sono state rivelate le specifiche minime e consigliate. Vediamole insieme.

Requisiti di sistema minimi di Anthem:

OS : 64-bit Windows 10

CPU : Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

RAM : 8 GB System Memory

GPU : NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

GPU RAM : 2 GB Video Memory

HARD DRIVE : At least 50 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Requisiti di sistema consigliati di Anthem:

OS : 64-bit Windows 10

CPU : Intel Core i7-4790 3.6GHz or AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz

RAM : 16 GB System Memory

GPU : NVIDIA GTX 1060/ RTX 2060, AMD RX 480

GPU RAM : 4 GB Video Memory

HARD DRIVE : At least 50 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Cosa ne pensate? I vostri PC sono adeguati al gioco di EA, oppure dovrete fare qualche aggiornamento per godervi il videogame al massimo delle sue possibili? Vi ricordiamo che Anthem sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.