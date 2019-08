Apex Legends: dei giocatori stanno barando nella modalità Corona di Ferro

Dei giocatori di Apex Legends hanno recentemente trovato un modo per barare anche nella nuova modalità single-player Corona di Ferro.

Uno degli ultimi aggiornamenti di Apex Legends, il battle royale di Respawn Entertainment, ha finalmente portato all’interno del titolo la richiestissima modalità single-player conosciuta con il nome Corona di Ferro. A pochi giorni da tale introduzioni i problemi stanno però cominciando ad emergere, a causa di alcuni giocatori non esattamente sportivi.

Vari player del titolo hanno infatti trovato uno spiacevole metodo per barare e facilitarsi il cammino verso la vittoria dei vari match. Un modus operandi che, giustamente, non è andato per nulla giù agli utenti onesti di Apex Legends.

Come potete vedere comodamente anche nel video qui sopra, infatti, alcuni giocatori hanno cominciato a fare squadra nella modalità single-player, prendendosela con avversari singoli. I bari, come potete sempre vedere qui sopra, hanno scelto tutti lo stesso personaggio e la stessa skin, rendendo ancora più facile per loro tale imbroglio.

Non è ancora chiaro come essi riescano a ritrovarsi all’interno dello stesso match ma è probabile che, come in altri titoli analoghi, essi facciano partire il matchmaking allo stesso momento, aumentando di conseguenza esponenzialmente la possibilità di entrare nella stessa partita. Un metodo quindi tanto semplice quanto dannatamente efficace. Allo stato attuale la software house dietro il celebre titolo non è ancora inoltre riuscita ad intervenire a riguardo.

Che ne pensate di questa notizia e soprattutto di questo spregevole modo che hanno trovato i giocatori del titolo per barare? Se foste in Respawn Entertainment come cerchereste di arginare almeno momentaneamente questo spiacevole problema? Raccontateci le vostre esperienze a riguardo direttamente nei commenti!