Apex Legends è ormai prossimo alla stagione 13 ma non smette di intrattenere i fan. Non molto tempo fa, infatti, gli sviluppatori hanno arricchito il titolo con un nuovo personaggio: Newcastle. Inoltre, il gioco riceve costanti aggiornamenti per risolvere problematiche legate alle mappe o al bilanciamento di gameplay. I giocatori, tuttavia, non smettono di scoprire nuovi glitch che permettono di esplorare angoli di mappa inediti come quello con Loba su Kings Canyon. Oggi, invece, il glitch è disponibile grazie a Valkyrie.

Apex Legends Season 13

Valkyrie è stata introdotta in Apex Legends nella stagione 9 ed è diventata uno dei personaggi più popolari del gioco grazie al suo potente kit basato sul volo. Il personaggio, infatti, può sfruttare i suoi VTOL Jets per guadagnare facilmente le alture e il suo Skyward Dive Ultimate le consente di riposizionarsi sulla mappa. Di recente, un giocatore ha scoperto di poter raggiungere aree inesplorate proprio sfruttando la combinazione di questi poteri.

In un video sul suo canale, lo youtuber Dirty Skirty ha scoperto un sistema di grotte nascoste sotto Kings Canyon. Per coloro che sono interessati a dare un’occhiata a questo sistema di grotte, Dirty Skirty ha rivelato gli step necessari per entrare nel passaggio sotterraneo. Secondo il content creator, la prima cosa che i giocatori devono fare è volare fuori mappa vicino al PDI Repulsor. I giocatori con Valkyrie possono farlo uscendo dalla navicella all’inizio di una partita o usando la loro Skyward Dive Ultimate vicino a questa posizione. Dopo averlo fatto, devono atterrare vicino al buco sul lato della mappa, visibile nel video che riportiamo di seguito. Una volta fatto questo, i giocatori devono passare attraverso il buco e usare i VTOL Jets di Valkyrie per volare su una sporgenza vicina.

Lo youtuber, infine, sostiene che questo passaggio è poco utile nelle partite classificate. Le sporgenze delle grotte non sono abbastanza stabili e ci vorrebbe troppo tempo per trovare degli appigli sicuri. Dunque, la zona non si rivela interessante per ottenere un vantaggio strategico nel gioco di Respawn Entertainment, bensì per ammirare un paesaggio insolito per i giocatori di Apex Legends.