Apex Legends, ancora altri problemi con l’evento Corona di Ferro

A quanto pare i problemi per l'evento Corona di Ferro di Apex Legends non sono destinati a fermarsi: fari puntati questa volta sulle casse premio.

Solo ieri vi avevamo raccontato di come alcuni giocatori avessero trovato un ingegnoso modo di barare all’interno della modalità Corona di Ferro di Apex Legends, con degli utenti che formavano delle squadre in delle partite riservate invece per i giocatori singoli. Ovviamente il fatto ha fatto registrare diverse reazioni negative ma sembrerebbe proprio che l’evento Corona di Ferro sia attualmente diventato il bersaglio di diverse critiche anche per altri motivi, questa volta direttamente collegati a Respawn Entertainment.

La software house dietro i due Titanfall è infatti stata accusata di aver infranto le proprie promesse riguardo l’utilizzo delle casse premio in Apex Legends. Respawn Entertainment, messa alle strette dalle polemiche ricevute, ha ammesso la propria responsabilità e annunciato dei cambiamenti a riguardo in arrivo.

Gli item estetici introdotti da Respawn Entertainment con Corona di Ferro si sono infatti rivelati fin troppo cari e alcuni utenti hanno speso anche delle cifre considerevoli per cercare di ottenerli, considerando come inoltre alcuni set necessitavano, una volta trovati, di ulteriori micro-transazioni per completarli.

Per mettere una pezza alla situazione la software house ha quindi annunciato che a partire dal prossimo 20 agosto i dodici nuovi item introdotti da Corona di Ferro ruoteranno ciclicamente nel negozio e non saranno quindi più disponibili esclusivamente nelle varie casse premio. Una soluzione magari tardiva ma comunque sicuramente apprezzabile.

